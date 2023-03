Senkó Zsombor, a „kegyetlen” kapus: tízmillió fölött a videója nézettsége

Senkó Zsombor bizonyára visszapörgetné az idő kerekét, hiszen népharag zúdult rá, miután kétszer is kivédte a kezdőrúgás után a kapuja felé nyargaló kis MTK-szurkoló, az ország által ugyancsak megismert hétéves Varga Énok lövését. A születésnapos kisfiú, aki az MTK U8-as csapatában focizik, a bátyja karjaiban szomorúan hagyta el a pályát.

Senkó Zsombor nevét megismerte ország-világ Forrás: dvtk.eu

Senkó Zsombor már sajnálja

Mindez nem vetett jó fényt a Diósgyőrre sem, s a klub „kárpótlásként” meghívta Varga Énokot és szüleit, valamint a kisfiú minden MTK-s csapattársát a DVTK egyik soron következő hazai mérkőzésére, amit ők el is fogadtak. Szóval nincs harag, és Senkó Zsombor is hamut szór a fejére.

– Sajnálom az esetet, és mindent el fogok követni, hogy a megfelelő módon kárpótoljam Énokot. Egy olyan ereklyét szeretnék neki szerezni, ami nem lóg minden kisfiú falán. Amikor megérkeznek Diósgyőrbe, személyesen fogom neki átadni – mondta a kapus.

A szerencsétlen kezdőrúgás híre a nagyvilágba is eljutott, néhány nap késéssel a legolvasottabb brit bulvárlap, a The Sun is nagy terjedelmet szánt neki, és egy „kegyetlen kapust” említ a cikke címében, aki „összetörte egy kisfiú álmait”. A lap a történet utóéletével is foglalkozik, hogy Senkó már bánja a dolgot, de így is rengetegen támadják. S ami megdöbbentő, a Twitteren a TF Videos által feltöltött videót már 10,1 millióan tekintették meg! S ez csak egy feltöltő a sok közül, máshol négymillió fölött jár a „számláló”. Senkó Zsombor persze nem ilyen népszerűségre vágyott…

A héten az MTK egyébként már meglepte Varga Énokot, a felnőttcsapat szerdai edzésébe ő is beszállhatott, és lelkesen végezte a tréninget.

Borítókép: Senkó Zsombor és Varga Énok legközelebb Diósgyőrben találkoznak (Fotó: Mirkó István)