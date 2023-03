Váratlan fordulat a diósgyőri kapus és az MTK-s kezdőrúgó történetében

Szót kért Senkó Zsombor is, a kapus szeretné kárpótolni Varga Énokot, mégpedig egy különleges ereklyével. – Sajnálom az esetet, de mindent el fogok követni, hogy a megfelelő módon kárpótoljam Énokot. Egy olyan ereklyét szeretnék neki szerezni, ami nem lóg minden kisfiú falán. Amikor megérkeznek Diósgyőrbe, személyesen fogom neki átadni. Várjuk szeretettel őt is, a szüleit is és a csapattársait is! Addig is kívánom neki, hogy soha ne adja fel az álmait, és ugyanígy harcoljon meg minden labdáért, mint hétfőn este! – mondta a Juventustól szerződtetett kapus. Nem lenne meglepő, ha Gianluigi Buffon vagy a Zebrák korábbi játékosa, Cristiano Ronaldo mezével vagy a bemelegítő dresszével kedveskedne Senkó a csalódott kisfiúnak.

Varga Énok édesapja megköszönte a gyors és hatékony lépéseket a diósgyőrieknek. – Nagyon örülünk annak, hogy pozitívan zárulhat ez a történet, mi nem neheztelünk Zsomborra, ő csak azt tette, amit kértek tőle. Nem lenne szerencsés, ha megbélyegeznék emiatt. Ez nem egy eltervezett akció volt, spontán alakult így, az MTK egyik labdarúgója mondta Énoknak, hogy vigye végig a labdát. Dr. Magyar Mátyás, a DVTK tulajdonosa az elsők között hívott fel bennünket telefonon, hogy elhívjon minket Diósgyőrbe egy mérkőzésre, ahol elvégezhetünk egy kezdőrúgást és személyesen is találkozhatunk Zsomborral és a csapattal. Természetesen köszönjük a meghívást, eleget fogunk neki tenni. Nincs bennünk harag. Azt szeretném, ha a történet pozitív végkimenetele is legalább akkora sajtóvisszhangot kapna, mint maga a sajnálatos eset – nyilatkozta Varga Béla.

A diósgyőriek azt ígérik, hogy Énok és szülei látogatásáról is megemlékeznek majd a klub hivatalos kommunikációs csatornáin. Kevesebb, mint 24 óra alatt lezárult az „ügy”.

Borítókép: Senkó Zsombor és Varga Énok legközelebb Diósgyőrben találkoznak (Fotó: Mirkó István)