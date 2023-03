A vesztes edző odaszúrt az MTK-nak: Mi játszottuk a futballt, ők lőtték a gólokat

Ezzel együtt az MTK edzője elismerte, hogy nem minden ment úgy a DVTK ellen, ahogy ő azt elképzelte. – A mérkőzés elején védekezésre kényszerültünk, de igyekeztünk kihasználni a kontraakciók lehetőségét, és szerencsére ez sikerült is. Az első két gól után, főleg a második félidőben egyre magabiztosabbak lettünk, s a szünet után kimondottan jól játszottunk. A találkozó a harmadik gólunk után eldőlt, ugyan estek még gólok mindkét oldalon, de akkor éreztem, hogy kézben van a találkozó. Örülök a győzelemnek, és annak is, hogy több jó egyéni teljesítményt is láttam a csapatban – értékelt a győztes hadvezér.

Horváth Dáviddal továbbra is veretlen az MTK Fotó: Koncz Márton/Nemzeti Sport

A Diósgyőr edzője, Kuznyecov Szergej a 4-2-es vereség ellenére határozottan állította, hogy csapata játékban jobban teljesített, mint az MTK, de ez eredményben nem mutatkozott meg. – Fájdalmas vereséget szenvedtünk. Próbálunk támadni, de ennek mindig megvannak a veszélyei. Játékban jobbak voltunk, de a meccset az MTK nyerte meg. Minden bekapott gólunkat súlyos egyéni hibák előzték meg, például egy labdaeladás a középpályán. A vereség és a hiba benne van a játékban, már a következő mérkőzésre koncentrálunk, mennünk kell tovább a saját utunkon. Én a támadó futballban hiszek, ezt próbálom átadni a csapatnak, és a vereség sem tántoríthat el minket ettől – mondta Kuznyecov.

Labdarúgó NB I, 27. forduló: MTK–Diósgyőr 4-2 (2-0), gólszerzők: Horváth A. (27.), Bognár I. (39.), Stieber Z. (58.), Zuigeber (74.), ill. Jurek (63., 87.). Az élcsoport: 1. MTK 59 pont, 2. Diósgyőr 58, 3. Pécs 47.