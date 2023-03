Egy tinédzser volt a Diósgyőr veszte, ő ágyazott meg az MTK előzésének

A korábbi fradista labdarúgó fia, Szergej Kuznyecov csapata, a DVTK csak abban az esetben tarthatta meg a vezető helyét a tabella élén, ha legalább egy pontot szerez a tavasszal még hibátlan, gólt sem kapott MTK otthonában. A hazaiak edzője, Horváth Dávid valamit nagyon tud, ő az aktív magyar edzők közül az egyetlen, aki még veretlen: tavaly négy NB I-es meccsre ugrott be, majd Bognár György októberi távozása után kapott újra esélyt. Úgy tűnik, él vele.

Maga a rangadó leginkább olyan volt, mint az elmúlás allegóriája. Nem a korábbi válogatott gólszerző, Stieber Zoltán és Könyves Norbert, és még csak nem is a tavalyi NB II-es szezon gólkirálya, Lukács Dániel volt a főszereplő. Az U20-as vb-bronzérmes, Németh Krisztián azért nem lehetett az, mert betegség miatt nem edzett a meccset megelőző napokban, Koman Vlagyimir sem. A Diósgyőr csapatkapitánya nem fért be a kezdő tizenegybe.

Horváth Artúr volt a hős. Az MTK 19 éves középpályása nagyon magabiztosan tette a dolgát: a korosztályos válogatott játékos előbb a Juventustól hazacsalogatott, szép reményű kapus, Senkó Zsombor közreműködésével szerzett gólt. Majd hihetetlenül okos labdával ugratta ki a jobb szélen Bognár Istvánt, a korábbi diósgyőri középpályás a vendégvédők díszkíséretében addig-addig tolta befelé a labdát, amíg lövőhelyzetbe nem került, és mivel tényleg senki sem zavarta, kilőtte a jobb alsó sarkot. Ezzel vezetett 2-0-ra az addigra már a kapusát, Rácz Gergőt és a jobbhátvédjét, Poór Patrikot sérülés miatt elvesztő MTK. A Diósgyőr az első félidőben nem találta el a kaput.

Bobál Dávid, az MTK védője megbízhatóan futballozott Fotó: Mirkó István



A szünet után bátran kombináltak a kék-fehérek. Ezt megunva gondolta azt Kuznyecov, hogy mások mellett Komant is beküldi, de mire a szebb napokat látott világvándor beszállt, újabb gólt kapott a csapata, ezt Stieber jegyezte tizenegyesből. Szűk fél óra lehetett hátra, amikor a csereként beállt Jurek Gábor szépített. Horváth nem pánikolt, lekapta Stiebert, Németh Krisztiánt küldte be. De nem ő, hanem egy fiatal, Zuigeber Ákos szerezte meg az MTK negyedik gólját Bognár elegáns kiszolgálása után. Jurek még egy góllal szépítette a két csapat közötti különbséget.