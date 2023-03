Saját magát verte meg a Fradi, mindent eldöntő meccs a fináléért

Az FTC szinte végig mezőnyfölényben játszott a találkozóra szinte teljesen megtelt Tüskecsarnokban. Ám jól tudjuk, jégkorongban ez kevés az üdvösséghez, jó kapusteljesítménnyel a gyengébb csapat képes felülkerekedni. A Fradi ráadásul önmagát verte meg. Előbb, a 11. percben saját fórban kapott gólt, korongeladás után Molnár Bálint lépett ki és fejezte be góllal a szólót, így szerzett vezetést a Budapest Jégkorong Akadémia. Még az első játékrészben növelte az előnyét a BJA. Ekkor is hazai hiba kellett a gólhoz, rossz hazai csere után a harmadik meccs hőse, az akkor mesterhármasig jutott lett Kirils Galoha talált Arany Gergely kapujába. A Ferencváros persze nem adta fel, rohamozott becsülettel, de csak kapuvasig jutott. A végén a kapusát is lehozta, de ebből, mint általában az ellenfél szezett gólt, Galoha helyezett az üres kapuba.

A BJA tehát 3-0-ra nyert, a párharc hatodik mérkőzésén is vendéggyőzelem született. A mident eldöntő hetedik találkozót pénteken játsszák a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban. A fináléba jutás mellett a magyar bajnoki cím is a tét, hiszen a másik ágon két erdélyi együttes csatázik egymással. Ott a Gyergyó vezet 3-2-re, s kedden Brassóban következik a hatodik felvonás.

