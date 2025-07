A szerbek új Kerkeztől félnek, Orbán Viktort is belekeverik a futballista ügyébe

Vajagic Dávid szerződtetését a német Wolfsburg a hivatalos oldalán jelentette be, és a hírt a tehetséges csatár menedzsmentje, az Esterházy Mátyás-vezette EM Sports is megerősítette, amely többek között a Liverpool két magyar játékosa , Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin karrierjét is egyengeti . Szerbiában azonban egy harmadik magyar Liverpool-futballista, Kerkez Milos lett az összehasonlítási alap Vajagic esetében – onnan nézve nem pozitív fényben.

Vajagic Dávid, akinek a tehetségére Orbán Viktor is felfigyelt, már a Wolfsburg mezét tartja a kezében. Fotó: Vajagic Dávid / TikTok

„Szerbiának újabb Kerkez-ügye van? A tehetséges csatár (16) Németországba igazolt, Orbán magyar mezben akarja látni” – ezzel a címmel írt cikket Vajagic Dávid wolfsburgi szerződéséről a szerb telegraf.rs oldal.

Mint írják, a verbászi születésű Kerkez Milos szerintük szerbnek vallja magát, mégis a magyar válogatottban szerepel, ami természetesen nagy fájdalom a szerbeknek, különösen most, hogy a balhátvéd a Bournemouth-ból a Liverpoolba igazolt. A cikk szerint most Vajagic Dávid is hasonló útra léphet, mert a magyarok „árgus szemekkel figyelik őt”.

Mi köze Orbán Viktornak az „új Kerkezhez”?

Arról írnak a szerbek, hogy „Magyarország már bedobta a csalit”, az MLSZ és személy szerint Orbán Viktor miniszterelnök is szeretné megnyerni őt a magyar válogatottnak. Itt arra gondolhattak, hogy Orbán a Puskás Akadémia alapítójaként korábban úgy fogalmazott Vajagicról, hogy igazi centertípus, aki sebességfölényben és fizikálisan is a védők fölé érhet, potenciálisan a magyar válogatott középcsatára lehet hosszabb távon.

A 16 éves csatár Újvidéken született, szerb magyar–kettős állampolgár, és eddig a szerb utánpótlás-válogatottban szerepelt. Vajagic a Topolyában nevelkedett, az elmúlt két idényben azonban már a Puskás Akadémia korosztályos csapatában játszott, a legutóbbi évadban 25 bajnokin 14 gólt lőtt.

A németek nagy jövőt jósolnak neki

Wolfsburgban is sokat várnak a 191 centi magas Vajagic Dávidtól, akiről Michael Gentner, a német klub akadémiai igazgatója így fogalmazott:

Jó felépítésű középcsatár, szép jövő áll előtte. Fizikailag és a mentalitásával is megfelel az elvárásainknak. Meggyőződésünk, hogy töretlen lesz a fejlődése az akadémiánkon.

Abban a szerbek is egyetértenek, hogy Vajagic nagy tehetség, az említett cikk végén megjegyzik: "mi pedig abban bízunk, hogy ez a csata még nem veszett el. Főleg, mert a fiúban hatalmas potenciál rejlik."