Szoboszlai Dominikék vesszőfutása a Bundesligában folytatódott

Mint oly sokszor, ezúttal is borult a papírforma. Eleinte a hazai csapat irányított, majd a vendégek kerültek meddő mezőnyfölénybe, akiknél végig a pályán volt Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is. Andre Silva két helyzetet is elügyetlenkedett a házigazda kapuja előtt, ami a szünet után gyorsan megbosszulta magát: a 48. percben egy nagy bedobás után Erhan Masovics fejelt a hálóba, ezzel 1-0-ra vezetett a Bochum. Andre Silva újabb két lehetőséget puskázott el, majd több lipcsei helyzetnél is bravúrral hárított a hazai kapus. A 92. percben nagyon közel állt az egyenlítéshez az RB Leipzig, Szoboszlai kezdett szólóba, kicselezett három embert, majd 10 méterről Silva előtte előle a labdát, de a jobb kapufát találta el, ahonnan Riemann kezébe pattant a labda.

Fotó: AFP

A Bochum története során először győzte le a lipcsei csapatot, amelynek a pillanatnyi sorsa most a vetélytársak kezében van, a harmadik helyen áll, de az Union Berlin és a Freiburg már egy döntetlennel is megelőzheti. Kiesési rangadón fogadta a Hoffenheim a Herthát, 3-1-re le is győzte, így a berliniek kerültek most osztályozót jelentő helyre. A Wolfsburg az utolsó Stuttgart otthonában szerzett három ponttal maradt versenyben az Európa-ligát jelentő ötödik helyért.

Bundesliga, 25. forduló Péntek Mönchengladbach–Werder Bremen 2-2 Szombat Augsburg–Schalke 1-1 Bochum–RB Leipzig 1-0 Hoffenheim–Hertha 3-1 Vfb Stuttgart–Wolfsburg 0-1 Dortmund–Köln 18.30 (tv: Aréna4) Vasárnap Union Berlin–Eintracht Frankfurt 15.30 (tv: Aréna4) Leverkusen–Bayern München 17.30 (tv: Aréna4) Mainz–Freiburg 19.30 (tv: Aréna4)

Borítókép: A háttérben álló Szoboszlai Dominik megint vesztes csapat tagja volt (Fotó: AFP)