Valter Attila elfoglalta a képernyőt a magyar bajnoki trikóban

Az „olasz csizmát” átszelő, egyhetes Tirreno–Adriatico kerékpáros körversenyen a hétfői egyéni időfutam után a keddi szakaszon sprintbefutó döntött, a holland Fabio Jakobsen (Soudal–Quick Step) győzött a belga Jasper Philipsen (Alpecin–Deceuninck) és a kolumbiai Fernando Gaviria (Movistar) előtt. A 210 kilométeres szakaszon ketten nem álltak rajthoz, és a 171 célba érkező közül 146-an azonos idővel végeztek, nekik 5:06:33 órás időt számoltak el, és a főmezőnnyel érkezett meg Fetter Erik (EOLO–Kometa) is. A múlt szombati Strade Bianche egynaposon ötödikként zárt Valter Attila (Jumbo–Visma) kedden némileg lemaradt, a negyedik csoporttal, 1:45 perc lemaradással gurult át a célvonalon egyik csapattársával, a holland Dylan van Baarléval együtt, néhány másodperccel egy harmadik jumbós, a belga Wout van Aert mögött.

Ennek azonban nem volt jelentősége, a nagy dolgok majd a hegyekben dőlnek el, pénteken, amikor kemény emelkedő végén 1465 méteren hegyi befutó zárja a szakaszt. Csütörtökön az utolsó, hepehupás ötven kilométer is hozhat izgalmakat, a mai nap, a Follonica és a Foligno közötti 216 kilométer viszont nyugodt napnak ígérkezett, az utolsó harminc kilométert sík terepen kellett megtenni.

Valter Attila diktálta a tempót

A nap szökését egy testvérpár, Davide Bais és Mattia Bais hozta össze az EOLO–Kometából, hetven kilométerrel a vége előtt érték őket utol, de addig sokat mutatta őket a kamera az Eurosport közvetítésében, elégedettek lehetettek a csapatuk szponzorai. Miután összeállít a mezőny, leginkább a Jumbo–Visma diktálta a tempót, a holland istállóból pedig éppen Valter Attila. Honfitársunk a magyar bajnoki trikóban teker – csapattársai sárgában –, így hosszú kilométereken keresztül láthattuk, hogy a piros-fehér-zöld trikós Valter nyomában lohol a mezőny.

A vége felé időlegesen szét is szakadt az élboly, de mégiscsak sprintbefutó döntött, amit Philipsen nyert meg. Valter Attila vele azonos idővel a 94. helyen ért be. Fetter Erik 4:33 perc hátránnyal a 160. helyen végzett. Az összetettben továbbra is az olasz Filippo Ganna (INEOS Grendadiers) vezet. Valter Attila a 114. (3:30 perc hátrány) helyen áll, Fetter Erik a 137. (5:53 perc hátrány).

Borítókép: A Jumbo–Visma csapata a mai szakasz előtt, Valter Attila a magyar bajnoki trikóban (Forrás: Twitter/Jumbo–Visma)