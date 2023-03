Csercseszov az orosz sportnapilapnak ma érdekes nyilatkozatot adott

Sztanyiszlav Csercseszov 2016 és 2021 között az orosz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt, a 2018-as, oroszországi vb-n a szbornajával a negyeddöntőig jutott, több orosz klubcsapatot is irányított, játékosként 49-szeres válogatott kapus. Az orosz futball ismert szereplője, és hazájában a magyarországi tevékenységét is nyomon követik. Az 59 éves szakember az orosz sajtó előtt mindig bőbeszédűbb, mint nálunk. A Szport-Ekszpressz sportnapilap a mai számában terjedelmes interjút közöl vele, amelynek a felütése természetesen a Ferencváros holnapi mérkőzése a Bayer Leverkusen ellen, az Európa-liga nyolcaddöntőjének első felvonásán. A kiindulási pont pedig az, hogy a Fradinál öt játékos sérült.

Sztanyiszlav Csercseszov optimistán várja a holnapi meccset. Fotó: Mirkó István

„Semmi értelme ezen keseregnünk, abból kell főznünk, amink van. A szabályok nem teszik lehetővő, hogy a sérültek helyett újabb játékosokat nevezzünk be, de ez nem ismeretlen probléma számunkra. Már a csoportkörben is megesett velünk, és tudtunk alkalmazkodni hozzá. Sajnos a múlt hét végén hazai pályán csak 1-1-es döntetlent játszottunk a Mezőkövesd ellen, pedig a helyzetek alapján nyernünk kellett volna. A VAR elvett tőlük egy olyan gólt, amit meg kellett volna adni, ez igazságtalanság volt. De ezt megelőzően is volt egy olyan gólunk, amit nem adtak meg. Mindezeken azonban már túlléptünk.”

A Szport-Ekszpressz újságírója felhozta, hogy a Bundesliga legutóbbi fordulójában a Leverkusen 4-1-re legyőzte a Herthát, a berlinieket pedig az a Sandro Schwarz irányítja, aki 2020–22 között a Dinamo Moszkva vezetőedzője volt. Így Csercseszov akár tanácsot is kérhetett volna tőle.

„Ismerjük egymást, és amikor kiderült, hogy Aissa Laidouni iránt érdeklődik a Hertha, fel is vettük a kapcsolatot. De aztán a játékosunk a másik berlini csapathoz, az Unionhoz került, és azóta nem beszéltünk egymással.”