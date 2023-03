Dibusz elárulta, a Fradi melyik légiósa fakad magyarul dalra

– A szurkolók kérték, hogy a külföldi játékosok is próbáljanak aktívan részt venni az éneklésben, hogy egy-két szót, mondatot legalább ők is tudjanak a dalokból. Többen be szoktak csatlakozni közülük, ez a tisztelet és a hála egyfajta kifejezése, a közös éneklés még erősebbé fűzi a szurkolók és a csapat kapcsolatát – fogalmazott Dibusz, aki egy légiós lelkesedését külön is kiemelte.

Marquinhos bő egy éve érkezett hozzánk, szerintem a második, harmadik hazai mérkőzésen már elkezdett énekelgetni. Egy-egy szót tudott csak, de nagyon élvezte, hogy valamit már tud magyarul énekelni

– idézte fel a kapus.

Az Európa-ligában újabb bravúrra lenne szükség, hogy újra együtt ünnepelhessenek a Ferencváros szurkolói és játékosai, a német Bayer Leverkusent kellene két vállra fektetni.

– Az esélyesek nyilván nem mi vagyunk, de ettől függetlenül arra készülünk, hogy továbbjussunk. November óta ezt a mérkőzést várjuk, nagyon örülünk, hogy sikerült kivívni a tavaszi folytatást – hangsúlyozta Dibusz, aki azt is elárulta, hogy a társak között már az El-győzelem is szóba került, amelynek meglepő következménye lenne.