Az olasz csapat világbajnok támadója, Pedro Rodríguez góljával szerzett vezetést, ám az első félidő hajrájában a görög Pavlidisz egyenlített.

A második félidőben pedig Kerkez szerzett labdát az ellenfél térfelén, összejátszott Karlssonnal, majd megszerezte a vezetést, s mint később kiderült, a győztes gólt.

Kerkez a második gólját lőtte a sorozatban, a csoportkörben a Vaduz ellen volt eredményes, emellett három gólpasszal is kivette részét a csoportelsőségből.

A magyar válogatott védő később sárga lappal is bekerült a római meccs jegyzőkönyvébe.

Érdekesség, hogy a kiváló idényt futó Kerkezt a Lazióval is összeboronálták már a zuhanyhíradóban, több más topligás klub mellett. A rómaiak most közeli élményt is szerezhettek a játékosról.