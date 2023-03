Valter Attila nem pihenhetett, a jégesőben is menni kellett

Amint arról beszámoltunk, Valter Attila szombaton ötödikként zárta a fehér murvás szakaszairól ismert Strade Bianchét, ami nagyon szép eredmény, de honfitársunk tavaly negyedik lett, s most nem volt felhőtlenül boldog, mert bizony még előrébb is végezhetett volna. De a végjátékban, amikor a szökevény és végül győztes brit Thomas Pidcockot (INEOS Grenadiers) öten üldözték, nem volt meg az „összhang” közte és csapattársa, Tiesj Benoot között. Utána megbeszélték a történteket, és nincs harag.

Tiesj Benoot és Valter Attila (Forrás: Jumbo–Visma)

Vasárnap új nap, ma pedig nemcsak új hét, új verseny is kezdődött, és azoknak, akik a Strade Bianche után az egyhetes Tirreno–Adriaticóra is neveztek, nem kellett messzire menniük, Toszkána tartományban maradtak az első napi, Lido di Camaiore környéki 11,5 kilométeres egyéni időfutamra. És sokan maradtak Valter Attila mellett, többek között Pidcock és Benoot is, valamint Fetter Erik (EOLO–Kometa) is, aki 75. lett a Strade Bianchén. A szombati egynaposon amúgy Valter és Benoot társkapitányok voltak a Jumbóban, de a Tirreno–Adriaticóra befutott a háromszoros Vuelta-győztes szlovén Primoz Roglic is, s most ő a főnök.

A 2023-as Tirreno–Adriatico útvonala (Forrás: Tirrenoadriatico.it)

Ma az egyéni időfutamon, amelyen mindenkinek csak saját magával kellett foglalkoznia, esős idő és vizes pálya – olykor jégeső is esett a délután folyamán –, a sík terepen egy visszafordító fogadta a 25 csapat 171 versenyzőjét. Köztük például a Giro d’Italia tavalyi győztesét, az ausztrál Jai Hindley-t (BORA–hansgrohe), s még olyan nagy neveket, mint a 2020-as Giro-győzes brit Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers), kétszeres országúti világbajnok francia Julian Alaphilippe (Soudal–Quick Step), a kétszeres időfutam-világbajnok olasz Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) vagy a háromszoros országúti világbajnok, a Tour de France-on hétszer zöld trikós, vagyis a pontversenyt hétszer megnyerő, 33 éves szlovák Peter Sagan, akinek ez az utolsó idénye profi országúti kerékpárosként, jövőre már hegyikerékpárban szeretne indulni a párizsi olimpián.

Fetter Erik a 60., Valter Attila a 106. helyen

Idén a versenyeken Valter Attila piros-fehér-zöld trikóban teker, mert ő az országúti magyar bajnok, a Strade Bianchén is ebben láthattuk, ma viszont a Jumbo–Visma sárga meze feszült rajta. Magyar bajnoki trikóban Fetter Erik volt, mert ebben a műfajban tavaly ő nyerte az ob-t. S a két honfitársunk közül ő végzett előrébb, a 60. helyen zárta az időfutamot, Valter pedig 106. lett. A 11,5 kilométeres távot Ganna teljesítette a leggyorsabban, 12:28 perc alatt, ami 55,348 km/órás átlagsebességet jelent. Fetter 1:20, Valter 1:45 perccel maradt el tőle.

Előre nézve, a Tirreno–Adriaticón pénteken lesz a királyszakasz, az aznapi 168 kilométeres etap végén egy 13,1 kilométeres, átlagban 7,4 százalékos meredekségű emelkedőn kell felkapaszkodni az 1465 méter magasan levő célba. De persze addig sem lehet lazsálni.

