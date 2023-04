Egyetlen egyeduralkodó van az atlétikában, egy igazi veterán

Már a budapesti atlétikai világbajnokság rajtja előtt, augusztus 17-én és 18-án is lesznek izgalmasnak ígérkező versenyek a magyar fővárosban, de azokat nem atléták fogják megvívni, és nem a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központ küzdőterén, hanem azok, akik a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) tisztújító kongresszusán szeretnének pozíciókhoz jutni a Hungexpo falai között lebonyolításra kerülő sportdiplomáciai csúcstalálkozón. Mindenkinek leesne az álla, ha az elnöki tisztet immár nyolcadik éve betöltő és köztiszteletnek örvendő Sebastian Coe csak egyszál kihívóval is szembe találná magát, az viszont borítékolható, hogy a 26 tagú tanácsban nagy változások lesznek, miközben az alelnöki tisztekért régen látott versenyfutás alakulhat ki.

– Ahogy az augusztus 19-én kezdődő világbajnokságra, úgy a várhatóan kétszáznál is több ország küldöttjeit fogadó kétnapos kongresszusra is nagy várakozással tekintenek sportágunk szereplői, mert az atlétikai versenyekhez hasonlóan a tisztújításnak is lesznek büszke győztesei, valamint csalódott vesztesei – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Gyulai Márton magyar sportdiplomata, az Európai Atlétikai Szövetség végrehajtó bizottságának tagja. – Távolról sem mindegy, hogy miként alakul a döntéshozók körének összetétele, mert a jövőben az újonnan megválasztottaknak is lesz beleszólásuk a következő négy esztendőt érintő döntésekbe, így a szabályok módosításába is.

A Moszkvában és Los Angelesben is az 1500 méteren aranyérmes, négy olimpiai éremmel és nyolc világcsúcsjavítással büszkélkedő Sebastian Coe 2015. augusztus 19-én vette át a világ egyik legnagyobb nemzetközi sportszervezetésének a vezetését, budapesti újjáválasztása után harmadik és egyben az utolsó négyéves elnöki ciklusára készülhet fel. Coe szeptember 29-én érkezik a 67. születésnapjához.

– Az atlétika nem volt irigylésre méltó helyzetben, amikor Seb Coe a kormánykerékhez állt, és erős támogatással, a 2016 decemberében megtartott rendkívüli kongresszus felhatalmazásával hozzákezdett az átfogó reformok megvalósításához, amelyek kiterjedtek az alapszabályok gyökeresnek nevezhető felforgatására – folytatta Gyulai Márton. – Nevéhez fűződik a tisztséget betöltők és a bizottságokban tevékenykedők körében a nemek közötti egyenlőség megteremtése, ami a most következő tisztújításnál is meghatározó elv lesz, a kandidálások időszakának limitálása, ahogy a 2017-ben független szervezetként működő Athletics Integrity Unit megalakítása, amely a becsületes, más szóval a „tisztán” versenyző sportolók védelmét tűzte a zászlójára.

Miként az ő irányítása alatt tett pontot a WA a transznemű sportolók indulása körül vitára. A szövetség úgy szigorította az XY-kromoszómás versenyzők engedélyezett tesztoszteronszintjét, hogy az eddigi 5 nmol/literes értéket 2,5-re csökkentették, így csak azok a sportolók indulhatnak majd női versenyszámokban, akik ezen érték alatt maradnak két éven keresztül folyamatosan. Továbbá a jövőben csak azon transzneműek indulhatnak a nők között, akik még a pubertás kor előtt estek át a nemváltó műtéten.