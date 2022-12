Sebastian Coe érzi a veszélyt: a gender ostroma alatt az atlétika

A budapesti vb kihívásairól szólva megemlítette: a nézőszám mellett az is kiemelkedően fontos, hogy a sportolók jó élménnyel távozzanak.

– Szeretnénk, ha a sportolók minden versenyről kellemes élményeket vinnének magukkal. Ha valaki nem tudja hozni a saját magától elvárt teljesítményt, az ne a szállás, a nem megfelelő transzfer, edzéslehetőség vagy a rossz bánásmód miatt legyen, hanem mindenki csak magát okolhassa az elmaradt teljesítményért. A lehető legideálisabb körülmények megteremtése mindig a helyi szervezőbizottság feladata, bízom abban, hogy Budapestről mindenki elégedetten távozik majd – jelentette ki a sportvezető.

Sebastian Coe a tervei szerint jövő év elején Magyarországra látogat, hogy személyesen is megtekintse a világbajnokság előkészületeit. Szót ejtett arról is, hogy a 2023-as viadal az első atlétikai vb negyvenéves évfordulója is egyben, így az akkori hősök is főszerephez jutnak majd.

Az orosz és fehérorosz atléták eltiltásáról nem akart jóslatokba bocsátkozni, mint ahogy egyelőre arról sem tudott érdemi információval szolgálni, hogy a 2023-as világbajnokságon a hazai atléták között hogyan osztják majd el a szabadkártyás helyeket. A vb-kvalifikációról megjegyezte, a szintidők teljesítése mellett a világranglistát legalább ugyanannyira fontosnak tartja, ugyanis a nézőknek – ahogyan a teniszben is – fontos információ, hogy az adott versenyszámban jelenleg ki a világ legjobbja.

A budapesti világbajnokságra augusztus 19. és 27. között kerül sor az épülő Nemzeti Atlétikai Központban.

Borítókép: Sebastian Coe őszintén beszélt az atlétika helyzetéről (Fotó: AFP)