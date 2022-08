Lehullt a lepel a jövő évi budapesti atlétikai vb egyik nagy titkáról

Augusztus 8-án Székesfehérváron az atlétika legnagyobb világsztárjai és a legjobb magyar atléták telt házas stadion előtt versenyeztek a Gyulai István Memorialon, ami egy évvel a világbajnokság előtt kiemelkedően fontos esemény volt. Jellemzi a verseny színvonalát és jelentőségét, hogy a szupersztár Sydney McLaughlin Európában még sosem látott idővel nyerte meg a 400 méteres gátfutást, összesen pedig nyolc versenycsúcs született. Ezekkel az eredményekkel lényegében már el is kezdődött a világbajnokság, hiszen Magyarország számára – a szervezőbizottság hitvallása szerint – nemcsak cél, hanem eszköz is a vb: legalább olyan fontos cél az egészség, a mozgás, egy sportoló nemzet létrejötte.

Már most óriási várakozás övezi a világbajnokságot, amelyre a jegyek értékesítése már 2022. negyedik negyedévben megkezdődik. Különféle típusú ajánlatokkal – kedvezményekkel, akár egy mozijegy árának megfelelő jegyárral – készül a szervezőbizottság, hogy minden igényt kielégítsen a választék, mindenki, aki szeretne, ott lehessen és az atléták is telt házas stadionban versenyezhessenek. (A jegyértékesítéssel kapcsolatos információkról és a vb híreiről a Magyar Atlétikai Szövetség a Facebook-oldalán is tájékoztatást ad.)

Borítókép: A Nemzeti Atlétikai Központ Budapest egyik ékköve lesz (Forrás: A vb szervezőbizottsága)