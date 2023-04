Hatott a válságülés: Orbán adta meg a kegyelemdöfést a Dortmundnak

– Összeült a csapat, és megbeszéltek néhány dolgot, én nem voltam jelen. Úgy gondolom, ez normális – nyilatkozta Marco Rose, a Lipcse vezetőedzője a Dortmund elleni kupacsata előtt, mintegy elismerve, hogy a csapat játékosai válságülést hívtak össze. Szükség volt erre, ugyanis szombaton Szoboszlai Dominik és Willi Orbán (meg persze a többi lipcsei) azzal szembesült, hogy saját szurkolói fütyülték ki őket a stadionban.

Szoboszlai Dominik megtáncoltatta a dortmundi játékosokat. Fotó: AFP

Történt ez a Mainz ellen elszenvedett 3-0-s hazai bajnoki vereség közben, s után, ami az utolsó csepp volt a pohárban Lipcsében. A legutóbbi három tétmeccsén ugyanis egyaránt kikapott Rose csapata, amely gólt sem szerzett, a gólkülönbsége pedig ezeken a találkozókon kiábrándító 0-11 volt. Szóval volt mit megbeszélniük Szoboszlaiéknak, és a Dortmund ellen az látszott, hogy volt értelme a válságértekezletnek.

Lendületes Lipcse, gyenge Dortmund

A Lipcse, melynek a kezdőjében Szoboszlai és Orbán is ott volt, óriási lendülettel kezdte a meccset, Gregor Kobel kapusnak már a harmadik percben védenie kellett. A Dortmund svájci kapusa szombaton röhejes potyagólt kapott a Bayern München elleni rangadón, és Lipcsében amit lehetett, azt igyekezett jóvátenni. Szükség is volt rá, ugyanis az első félidőben záporoztak a lipcsei helyzetek.

Dani Olmo és Timo Werner többször is betalálhatott volna, de Josko Gvardiolnak is volt egy veszélyes fejese Szoboszlai beíveléséből. Gól azonban csak egy született, a 22. percben Szoboszlai indította az akciót, egy szép passzal megfuttatta Simakant, aki a dortmundi védelem mögé került, a centerezését pedig Werner lőtte a kapuba - 1-0.

Kisebbfajta csodával ért fel, hogy félidőben csak ez az egy gól jelentette a különbséget a két csapat között, mert szinte felborult a pálya: a lipcseiek tizennégyszer lőttek kapura, nyolcszor a kapu felületére, a másik oldalon ez az arány 1/0 volt.

Szünet után nem volt annyi helyzet, de a Lipcsének már nem is kellett annyira törnie magát. A Dortmundnak kellett volna jönnie, ám nem igazán tudott, az idő múlásával egyre idegesebb is lett. A hosszabbításban már akkora volt a feszültség, hogy komolyabb csetepaté is kialakult a pályán: Szoboszlaival szemben szabálytalankodtak, ami megtorlatlan maradt, erre ő pakolt oda egy dortmundinak, amit a vendégek zokon vettek, a magyar középpályás pedig jogos sárga lapot kapott.

Willi Orbán nem csak a védelemben játszott fontos szerepet. Fotó: AFP

Egyenlítésre azonban már nem futotta a Dortmund erejéből, noha a sérült Gulácsi Pétert helyettesítő Blaswich kapusnak óriásit kellett védenie már a 97. percben. Ezután a Lipcse egy szöglet után lekontrázta a Dortmundot, amelynek a kapusa is elöl ragadt, a hazaiak végig rohantak a pályán az üres kapu felé, s végül Orbán lőtt a kapuba - 2-0.

A Dortmund néhány napon belül elvesztette az első helyet a Bundesligában a Bayern München ellen, és kiesett a kupából is két borzasztó gyenge teljesítmény után. A Lipcse viszont magához tért, és ott van az elődöntőben.

Német Kupa, negyeddöntők:

Nürnberg–Stuttgart 0-1, gólszerző: Millot (83.)

Lipcse–Dortmund 2-0, gólszerző: Werner (22.), Orbán (98.)

Kedden játszották:

Frankfurt–Union Berlin 2-0

Bayern München–Freiburg 1-2

Borítókép: Willi Orbán szerezte a Lipcse második gólját (Fotó: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)