Magyarként jutott be ma az Eb-döntőbe az oroszok háromszoros Európa-bajnoka!

A zágrábi birkózó Európa-bajnokságon a női 53 kg-ban – ami olimpiai súlycsoport – tizenketten indultak, a magyar színek képviseletében pedig az oroszoktól idén honosított Orsós Sztálvira lépett szőnyegre, aki Sztalvira Orsus néven három Eb-aranyat is szerzett: 2018-ban és 2019-ben az 53 kg-ban, 2021-ben az 55 kg-ban. S van egy Eb-bronza is, ezt 2020-ban az 53 kg-ban nyerte. A 30 éves sportoló magyar felmenőkkel rendelkezik, ezt már az oroszként használt vezetékneve is sejtette. Orsós Sztálvira ott volt a 2021-es tokiói olimpián, itt az 50 kg-os súlycsoportba lefogyva a 16 versenyző között 10. lett, a nyolcaddöntőben nagy csatában 11-7-re kikapott az ukrán születésű, azeri színekben versenyző, kétszeres világ- és kilencszeres Európa-bajnok Marija Stadniktól, aki végül ezüstérmes lett.

Orsós Sztálvira itt még az orosz zászlóba burkolózva Forrás: UWW

Zágrábban a délelőtti programban a nyolcaddöntőben 6-1-re nyert a 22 éves német Anastasia Blayvas ellen, majd a moldovaiak világbajnoki ezüstérmese, a 29 éves Iulia Leorda ellen meccselt. Idén már két nemzetközi versenyen találkoztak, és 1-1-re álltak. Most a meccsük első menete akciópont nélkül zárult, de Orsós vezetésével, mivel a moldovai kapta a figyelmeztetéseket passzivitásért (1-0). A másodikban Leorda szinte azonnal lábra támadt, amiből Orsós komoly küzdelem árán tudott csak kiszabadulni, így a levitelt elkerülte, de ő vált passzívabbá és ő kapta a menetrendszerű figyelmeztetéseket, ezek után pedig alig egy perccel a vége előtt a moldovai egyenlített (1-1). Ezzel Leorda került kedvező helyzetbe a hajrára – a később szerzett pontja a győzelmét jelentette volna –, de 15 másodperccel a vége előtt versenyzőnk óriási lendülettel ment be lábra és a zóna felé tolta ellenfelét, a szőnyeg szélénél pedig megdobta, amiért két pontot kapott (3-1) és eldöntötte a meccset. Az utolsó tíz másodpercben pedig még megkontrázta a moldovai kétségbeesett akcióját, mögé ment és végül 5-1-re győzött.

Orsós Sztálvira délután az elődöntőben is győzött

Délután az elődöntőben az egy évvel idősebb görög Maria Prevolaraki várt rá, aki háromszoros vb-bronzérmes, az Európa-bajnokságokról pedig négy ezüstöt és két bronzot gyűjtött. A mérkőzésük nagy csata után 2-2-re végződött, de ez a döntetlen számunkra győzelmet jelentett, mert Orsós Sztálvira jutott be a pénteki döntőbe! Ugyan az utolsó pont a görögé volt, versenyzőnk még az első menetben kétpontos akciót csinált, és ez többet ér, mint kétszer egy pont.

– Nagyon örülök a győzelemnek. Ez volt a harmadik mérkőzésem, elfáradtam. Most pihennem kell és figyelnem a súlyomra – nyilatkozta magyarul Orsós Sztálvira, akinek az aranyéremért pénteken a címvédő, 21 éves svéd Emma Malmgrent kell legyőznie.

A női 55 kg-ban – ami nem olimpiai súlycsoport – a 23 éves, a felnőtt mezőnyben nagy eredménnyel még nem rendelkező Bognár Erika a 11 fős mezőnyben még szerdán két szép győzelemmel bejutott a mai döntőbe, ahol az egy évvel fiatalabb, de a súlycsoportban címvédő román Andreea Ana ellen meccselt az aranyért. A román lány tavaly nem véletlenül nyerte meg a budapesti Eb-t, előzőleg két Eb-bronzot is szerzett. S most végig fölényben volt, az első menet után már 3-0-ra vezetett, végül pedig 8-0-ra győzött. De az ezüstérmes Bognár Erikának is jár a nagy gratuláció.

– Az edzőtáborok kontrollmérkőzésein már csináltam a román lány ellen pontot, pontokat, de egy Eb-döntő teljesen más helyzet, most nem sikerült. Összességében azért elégedett és boldog vagyok, örülök az ezüstnek – értékelt a döntő után versenyzőnk.

Bognár Erika a magyar küldöttség harmadik, a női válogatott első érmét szerezte meg a horvát fővárosban, ahol korábban a szabadfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában szereplő Bajcajev Vlagyiszlav és a 125 kilósok között érdekelt Ligeti Dániel is a harmadik helyen végzett.

A nőknél Szél Anna (57 kg, Orosházi BSK) és Szabados Noémi (68 kg, FTC-KIMBA) nem jutott el az érmes helyosztókig.

Pénteken a férfi kötöttfogásúak is elkezdik szereplésüket. A Magyar Birkózók Szövetsége arról tájékoztatott, hogy a vb-5. Kecskeméti Krisztián (63 kg, Ceglédi VSE) olasz, a vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán (77 kg, BHSE) grúz, a vb-5., U23-as vb- és Eb-győztes Takács István (87 kg, BHSE) szerb, az Eb-3. Vitek Dárius (130 kg, BHSE) pedig azeri rivális ellen lép szőnyegre.

Borítókép: Orsós Sztálvira az oroszoknak is sok dicsőséget szerzett (Forrás: Facebook/Stalvira Orshush)