„Magyarnak is érzem magam” – már minket erősít az oroszok világklasszisa

Miként a múlt héten megírtuk, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) a nagyapja révén magyar származású, orosz színekben háromszoros Európa-bajnok Orsus Sztalvira honosításával már ott tart, hogy a 29 éves sportolót benevezte a február elsején kezdődő zágrábi nemzetközi viadalra, amely a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) által szervezett rangsorverseny-sorozat első állomása. A Csepel TC-hez igazoló világklasszis Orsós Sztálvira néven képviseli színeinkben. Az UWW honlapján az adatlapján már nem az orosz, hanem a magyar zászló szerepel a neve alatt.

Orsós Sztálvira a dobogó tetején a hazai válogató eredményhirdetésénél Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Orsós Sztálvira múlt szombaton könnyedén nyerte meg az első hazai válogatót a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián (KIMBA), s nyilatkozott az MBSZ honlapján:

– A mai birkózásban megszokottnak nevezhető a sportolók országváltása. A családom egy része magyar, én magyarnak is érzem magam, és úgy döntöttem, hogy ide szeretnék költözni. A két világháború között, a húszas és a harmincas években sok magyar került Szibériába, a dédnagyapám is így tett, ott alapított családot. Nagyon jó kapcsolatot ápoltam a nagyapámmal, rengeteg időt töltöttem együtt vele és a nagyival. Sajnos már nem él, 2009-ben hunyt el – mondta el Orsós Sztálvira.

Orsós Sztálvira már 2017-ben magyarként akart birkózni

A háromszoros Európa-bajnok elárulta, nem először fogant meg benne az országváltás gondolata:

– Először 2017-ben döntöttem el, hogy magyar színekben szeretnék versenyezni, de akkor sikertelen volt a kérelmem, az orosz szövetség elutasította azt. Szóval azt az olimpiai ciklust még orosz színekben kellett végigcsinálnom. Tokió után nem szerettem volna befejezni a birkózást, hiszen számos sikert szeretnék még elérni. Arra jutottam, hogy ezeket az eredményeket magamon kívül már Magyarországnak szeretném megszerezni.

Orsós Sztalvira (kékben) a földkerekség egyik legjobb birkózónője

Az oroszként Sztalvira Orsusként szerepelt versenyző a tokiói olimpiára nagy fogyást vállalt, az 50 kilóban szereplt. 11-7-re kikapott a későbbi bronzérmes, nem mellesleg nyolcszoros Európa-bajnok, kétszeres vb-győztes azeri Mariya Stadniktól. A végelszámolásnál 10. lett. Az Eb-címeit 2018-ban, 201-ben és 2021-ben szerezte, az első kettőt az 53, a harmadikat az 55 kilóban. Az olimpián 50, 53 és 57 kilóban birkóznak a nők az alsó súlycsoportokban.

Forrás: Facebook/Stalvira Orshush

– Nagyon fontos két év előtt állok, hiszen közeleg a 2024-es párizsi olimpia. Mindenekelőtt eredményesen szeretnék szerepelni szeptemberben, a belgrádi világbajnokságon, amelyen a kvótaszerzés az elsődleges cél. Jól szeretnék teljesíteni a vb-t megelőző nemzetközi versenyeken, így az Európa-bajnokságon is, de a legfőbb megméretés Belgrádban lesz. Hogy mit jelent a jó szereplés? Olyan teljesítményt, amellyel elégedett lehetek, és amellyel a dobogó legfelső fokára állhatok – szögezte le Orsós Sztálvira, aki már beszéli a nyelvünket.

– Elkezdtem angolul és magyarul is tanulni, hetente több alkalommal veszek nyelvleckéket. Több mondatot is tudok már magyarul, nem egyszerű nyelv, de igyekszem mihamarabb elsajátítani, hiszen immár itt élek, érteni szeretném, hogy miről beszélnek az emberek, és magamat is meg szeretném értetni – nyilatkozta Orsós Sztálvira.

Borítókép: Orsós Sztálvira itt még az orosz zászlóval ünnepel (Forrás: UWW)