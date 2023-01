Terror a ringben, máris megvolt az év bokszmeccse? + videó

Artur Beterbiev amatőrként a világbajnokságokon nyert egy aranyat (2009) és egy ezüstöt (2007), van két Eb-aranya (2006, 2010) is. A 2008-as pekingi olimpián a félnehézsúlyban a nyolcaddöntőben vitatható pontozással kikapott a kínai Csang Hsziao-pingtől – a hazai pálya előnye… –, aki a folyatásban meg is nyerte az ötkarikás játékokat. A 2011-es vb-n a nehézsúly negyeddöntőjében 17-13-ra alulmaradt a későbbi győztes ukrán Olekszandr Uszikkal szemben, és a sors a 2012-es londoni olimpián is ismételte magát. Beterbiev a negyedöntőben újra Uszikkal került össze, az ukrán ezúttal is 17-13-ra győzött, majd az olimpiát is megnyerte. A 36 éves Uszik manapság a WBA, a WBO, az IBF és az IBO nehézsúlyú világbajnoka, s ha minden igaz, idén végre összejön a címegyesítő meccse a WBC-bajnok brit Tyson Fury ellen.

Beterbiev (jobbra) szombaton kemény ellenféllel találkozott Forrás: Twitter/IFL TV

Usziknak profiként csak húsz meccse van (húsz győzelem, ebből 13 K0), a 2013-ban profinak állt Beterbievnek pedig szombatig csak tizennyolc volt, de ő mindegyiket kiütéssel vagy technikai KO-val nyerte meg. Ő volt a WBO, a WBC és az IBF félnehézsúlyú világbajnoka, és az is maradt, de most a Wembley-ben emberére akadt a brit Anthony Yarde (25 meccs, 23 győzelem, ebből 22 KO, két vereség) személyében.

A Profibox.hu szakportál véleménye szerint nem kizárt, hogy a felek az év meccsét vívták. Beterbiev viszonylag lassan melegedett bele a küzdelembe. A harmadik menettől kezdve a bunyósoknak felváltva akadtak remek pillanataik, és kőkemény ütésekkel terrorizálták egymást, akár egy-egy meneten belül is váltakozva kerültek bajba. A látványos összecsapáson a nyolcadik felvonásban jött a vég. Yarde „elfogyott”, Beterbiev két egymást követő, fejre mért jobbossal megrendítette ellenfelét, aki padlóra is került. A kihívó felállt, nagy nehezen összeszedte magát, viszont röviddel azt követően, hogy a vezetőbíró tovább engedte a találkozót, Yarde ringsarka jelezte, feladják a küzdelmet (TKO). Érdemes megemlíteni, hogy a leállításkor két pontozónál is Yarde vezetett (68-65, 67-66), és csak az egyiknél állt győzelemre Beterbiev (67-66).

Ám ez mit sem számít, s Beterbiev az egyetlen világbajnok, aki elmondhatja magáról, hogy az összes meccsét kiütéssel nyerte meg.

🥊 19 fights

✅ 19 wins

💥 19 KOs



🔥 The only world champion with a 100% KO ratio



☠️ Artur Beterbiev is a savage#BeterbievYarde pic.twitter.com/5OqIXwgXuC — BOXRAW (@BOXRAW) January 29, 2023

A vb-övek Beterbiev birtokában maradtak

Más szakportálok szerint is ez volt minden idők egyik legnagyobb bokszmeccse.

𝑺𝑻𝑨𝑵𝑫 𝑼𝑷 𝑨𝑵𝑫 𝑨𝑷𝑷𝑳𝑨𝑼𝑺𝑬 🙌



Artur Beterbiev and Anthony Yarde just gave us one of the greatest fights of all time 🥊🏆#BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/hPVDKcmg6T — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) January 28, 2023

A szombati gálán amúgy Tyson Fury is ott ült nézőtéren, mégpedig Derek Chisora mellett, akit decemberben már harmadszor intézett el. De jóban vannak egymással!

What boxing is all about 🙌@Tyson_Fury and @DerekWarChisora sat side by side 🤝#BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/76tMIjwmft — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) January 28, 2023

Borítókép: Artur Beterbiev megint kiütéssel győzött (Forrás: Twitter/Boxing on BT Sport)