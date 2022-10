Nem így képzelte a Cigánykirály, aki gyávát is kiáltott + videó

A profiboksz emblematikus magyar alakja, Kovács „Kokó” István azzal vezette fel a múlt szombat éjjeli összecsapást az amerikai Deontay Wilder (42 győzelem, 2 vereség 1 döntetlen, 41 KO), azaz a „Bronz bombázó” és az „Északi rémálom” néven ismert finn Robert Helenius (31 győzelem, 3 vereség, 20 KO) között, hogy ez akár izgalmas meccs is lehet, de nem kérdés, hogy ki az esélyes.

– Az amerikaiak évtizedek óta vágynak rá, hogy újra legyen egy nehézsúlyú szupersztárjuk. Wilder pedig olyan elképesztő ütőerővel bír, hogy a ring melletti első tíz sor megijed az egyeneseitől – jegyezte meg olimpiai bajnokunk, a WBO korábbi pehelysúlyú világbajnoka.

Nos, a New York-i Barclays Centerben tető alá hozott mérkőzés sok izgalmakat nem hozott, mert a 36 esztendős Wilder az első menet végén egy jobbossal letaglózta a két évvel idősebb ellenfelét. Most még csak meg sem húzta igazán az egyenest, így is pusztító volt.

DEONTAY WILDER KO IN THE FIRST ROUND!!! 😱😱😱 pic.twitter.com/XEWjlUhHOp — Complex Sports (@ComplexSports) October 16, 2022

A meccsre 97,3 kilogrammra lefogyott, 201 centis Deontay Wilder még 2015-ben lett a WBC világbajnoka, utána tízszer védte meg a címét, és ebbe az is belefért, hogy 2018-ban döntetlenre végzett Tyson Furyval. Két évvel később viszont a második találkozójukon a nagyszájú brit, a Cigánykirály nagyon megverte, a 7. menetben TKO-val, tavaly októberben pedig a 11. mentben kiütötte az amerikait. A trilógia harmadik felvonásán Wilder két leütést túlélt, a harmadikat már nem, de a negyedik menetben Fury is padlót fogott, kétszer is. S kétségkívül nagy mázlija volt, hogy a második rászámoláskor éppen vége lett a menetnek. Wilder, miután kipihente a súlyos lelki és fizikai megrázkódtatást, most több mint egy év után tért vissza, és kétségkívül újra számolni kell vele a trónkövetelők között.

Deontay Wilder: shadow realm chaperone pic.twitter.com/2YIunb6u8o — Miguel Class (@MigClass) October 14, 2022

A 34 éves Fury (32 győzelem, 1 döntetlen, 23 KO) áprilisban a londoni Wembley Stadionban 94 ezer néző előtt a hatodik menetben kiütötte honfitársát, Dillian Whyte-ot, majd bejelentette a visszavonulását, de csakhamar visszakozott. Egy címegyesítő mérkőzés mindig is ott lebegett a szeme előtt, ám ezt igazából Anthony Joshua (24 győzelem, 3 vereség, 22 KO) ellen képzelte volna el. Az ugyancsak brit, 33 éves Joshua azonban tavaly szeptemberben, majd idén augusztusban is pontozással kikapott az eredendően cirkálósúlyú Olekszandr Usziktól (20 győzelem, 13 KO). Így a WBA, a WBO, az IBF és az IBO világbajnoki övei már bő egy éve a 35 éves ukránnál pihennek.