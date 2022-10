Gazdag Dánielék vették az első akadályt az MLS rájátszásában

Nagyon nagy részt Gazdag Dániel remeklésének is köszönhetően a Philadelphia Union megnyerte az alapszakaszt az észak-amerikai profi liga, az MLS Keleti főcsoportjában. Így a csapat hazai pályán kezdhette meg a rájátszást, az ellenfele az FC Cincinnati volt, az alapszakaszban 22 gólig és tíz gólpasszig jutott magyar válogatott középpályás természetesen ott volt a csapata kezdőjében. Ezúttal nem talált be a kapuba, de részese volt annak az akciónak, amelynek a végén Flach megszerezte a vezetést, és mint kiderült, a győztes gólt: egy remek kényszerítővel ő vezette be a labdát a tizenhatoson belülre, és bár fennakadt a védőkön, nem tudtak felszabadítani a vendégek, Flach így került helyzetbe. Gazdag Dániel végig a pályán volt, a 81. percben kapott egy sárga lapot.

A Philadelphia Union a Keleti főcsoport döntőjében jövő hétvégén lép pályára a most vasárnap megrendezésre kerülő Montreal–New York City mérkőzés győztesével. Az MLS nagydöntőjét, a két főcsoportgyőztes között november 5-én rendezik. A nyugati elődöntőben a Galaxyt legyőző Los Angeles FC az Austin–Dallas párharc továbbjutójával találkozik majd.

Borítókép: Gazdag Dániel a kisfiával a karjaiban ünnepelte a továbbjutást (Fotó: Facebook.com/Philadelphia Union)