Napoli-drukkerek zavarták meg a Milan játékosait + videó

A BL-elődöntő felé vezető út első lépcsőfokán, a Milan elleni múlt heti odavágón megbotlott a Serie A-t 14 pont előnnyel vezető csapat, a bajnokság címvédője, a Milan 1-0-ra nyert a San Siróban. A ma esti visszavágó előtt értelemszerűen már hétfőn megérkezett Nápolyba a Milan küldöttsége, Stefano Pioli együttese arra készült, hogy elfoglalja a helyét a tengerparton fekvő Hotel Vesuvióban. Ez kisebb hányattatások árán végül is megvalósult. Felbőszült Napoli-drukkerek adtak hangot a nemtetszésüknek: kijutott a jóból a múlt heti meccsen játszó francia világbajnok védőnek, Theo Hernandeznek, akit azzal vádolnak az égszínkék szurkolók, hogy sokat színészkedett, és segített kiállíttatni a Napoli középpályás-sorának alapemberét, Anguissát, akit annak idején még Marco Rossi is szívesen látott volna a magyar válogatottban.

Egy magányos nápolyi harcos:

És egy kis tűzijáték a szálloda előtt:

A feldühödött drukkerek tiszteletlenül fogadták a Milan legendáját, az ötszörös BL-győztes, vb-ezüstérmes Paolo Maldinit, aki jelenleg a klub technikai igazgatójaként dolgozik. A drukkerek tegnap este lehorgonyoztak a Hotel Vesuvio előtt, és nemigen hagyták pihenni a mai BL-negyeddöntő visszavágójára (tv: 21.00, Sport 1) készülő Milan játékosait.