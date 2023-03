A Napoli edzője falra tudna mászni Guardiola dicséretétől

A 2005/06-os idény óta először idén fordult elő, hogy három olasz csapat is bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, ráadásul mindegyik kapott gól nélkül masírozott tovább a következő fordulóba: az AC Milan az angol Tottenhamet 1-0-s (1-0, 0-0), az Internazionale a portugál Portót szintén 1-0-s (1-0, 0-0), a Napoli pedig a német Eintracht Frankfurtot 5-0-s (2-0, 3-0) összesítéssel ejtette ki.

A nápolyiak nemcsak az olaszok közül emelkedtek ki, a negyeddöntő teljes mezőnyét tekintve is övék volt az egyik legsimább párharc. Emellett Luciano Spalletti együttese toronymagasan vezeti a Serie A tabelláját, tizennyolc ponttal előzi meg a második Intert. Nem meglepő tehát, ha a Napoli eredménysora a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola figyelmét is felkeltette. A katalán szakember a napokban elejtette, hogy a Scudetto várományosát tartja a kontinens jelenlegi legjobb csapatának. Spalletti tetszését azonban nem nyerte el ez a mondat.

– Nem tesz büszkévé, nem érzek semmit, amikor ezt hallom. Tisztában vagyok vele, hogy mit csinál, próbál nyomást helyezni a többi csapatra. A Manchester City elé tesszük a Napolit? Ha ők 900 millió eurót tudnak költeni a mi kilencmilliónkhoz képest, annak valószínűleg megvan az oka. Ő most csak játszik, a magasba emel minket, hogy aztán kiüthessen minket onnan – húzta alá a továbbjutást követően a Napoli edzője.

Spalletti természetesen a mérkőzést is értékelte: – Ez egy fantasztikus eredmény, kiélvezzük a pillanatot a szurkolóinkkal együtt. Fontos, hogy ugyanezzel a hozzáállással lépjünk pályára a folytatásban is, mint ma, mert most az első félidőben nem olyan jól játszottunk, ahogy általában szoktunk, de mégsem adtunk teret az ellenfélnek. Ez lesz a klub fennállása során az első negyeddöntős szereplése, szóval fantasztikus, hogy idáig jutottunk.