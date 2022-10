Marco Rossi elárulta, kit szeretne honosítani

André-Frank Zambo Anguissa duplázott a Torino ellen, a Napoli 26 éves kameruni középpályása főszerepet játszott csapata 3-1-es győzelmében. A Facebook tanúsága szerint a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is látta a találkozót vagy értesült a mérkőzésen történtekről. Marco Rossi 117 ezer követővel rendelkező hivatalos oldalának nevében a kapitány a Calciatori Brutti oldalon viccesen ezt kommentelte a Napoli győzelméről szóló poszt alá: Anguissa, come to Hungary!

Jó kedvében kommentelt a kapitány Fotó: Facebook

Borítókép: Anguissa teljesítménye elnyerte a kapitány tetszését (Fotó: AFP)