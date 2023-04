Nyolcan maradtak, köztük van a titkos favorit kínai

A nyolcaddöntőkben Ronnie O'Sullivan és Hosszein Vafaei mérkőzése elvitte a show-t és vele kicsit a figyelmet is a többi meccsről. Az előzetes kölcsönös üzengetést a hétszeres világbajnok magabiztos győzelme, majd kibékülés követte. A negyeddöntőben természetesen Luca Brecel ellen is Ronnie O'Sullivan az esélyes, de nem árt az óvatosság, a belga játékos nagyszerű formában van, amit a háromszoros világbajnok Mark Williams elleni sikere is mutat.

A nyolcaddöntők legnagyobb meglepetését a szintén korábbi világbajnok Neil Robertson sima veresége okozta a vb-újonc Jak Jones ellen, a walesi a legjobb nyolc között az idény legjobbjával, Mark Allennel találkozik.

A torna másik meglepetésembere, sőt immár titkos favoritja, Sze Csia-huj (angol átiratban Si Jiahui) a Shaun Murphy elleni szoros és színvonalas meccsen kivívott 10-9-es győzeleme után Robert Milkinsen magabiztosan, 13-7-tel lépett túl. Anthony McGill ellen is esélyes, s ha sikerrel veszi az újabb akadályt, akkor az elődöntőben Ronnie O'Sullivan következhet. Csemege lehet a javából.