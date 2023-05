Az Alba Fehérvár most sem tudta elvenni a Falco pályaelőnyét

A harmadik negyedben a hazai csapatban Pot, a vendégnél pedig Vojvoda is magára talált, ám ettől még egyikük sem tudott nagy lendületet adni a saját csapatának. A triplák továbbra sem ültek, ettől persze még élvezetes volt a mérkőzés és izgalmas is, mert a felek továbbra sem tudtak meglógni egymástól, és az utolsó játékrészre hárompontos szombathelyi vezetéssel fordultak rá a csapatok. Pongó keze egyre többször elsült, egymás után két triplája is célba talált, és érződött, hogy kiélezett lesz a végjáték. Másfél perccel a vége előtt a Falco négy ponttal vezetett, a Fehérvár pedig több büntetőt is elhibázott, és ezért kis lépéshátrányba került. Ezt a Szombathely okosan kihasználta, jól is védekezett, és Perl Zoltán vezérletével 84-78-ra megnyerte a találkozót, a párharcban pedig 2-1-re vezet.

Férfi bajnoki döntő, 3. mérkőzés: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Arconic-Alba Fehérvár 84-78 (23-24, 15-18, 27-20, 19-16), a párharc állása 2-1 a Falco javára, a következő mérkőzés május 26-án, pénteken 18 órakor kezdődik Székesfehérvárott.

Borítókép: Végig nagy csata dúlt a palánkok alatt (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)