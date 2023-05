Hanga Ádám álma teljesült: a magyar kosaras Euroligát nyert

Hanga Ádám inkább védekezésben kapott szerepet, többnyire Kosztasz Papanikolau semlegesítése volt a feladata, amit jól megoldott, mert a 204 centis csapatkapitány ezúttal csak hat pontig és három lepattanóig jutott a meccsen. Többek között az ő játékból való kikapcsolása is kellett ahhoz, hogy a Real a mérkőzés második felében felül tudjon kerekedni ellenfelén. Sokáig a görögök vezettek, ám a hajrát a spanyolok bírták jobban, ők szerezték a döntő utolsó hét pontját, és 79-78-ra nyerve megszerezték a klub tizenegyedik Euroliga-győzelmét. Hanga Ádám 11 perc alatt két pontot dobott, és három lepattanót szerzett. A 2011 óta Spanyolországban játszó 34 éves magyar kosaras összességében a negyedik, sorozatban pedig a harmadik Final Fourjában szerepelt, két ezüstérem mellé most végre meglett neki az áhított elsőség is.

Borítókép: Hanga Ádámnak végre meglett a győzelem az Euroligában (Fotó: EPA/TOMS KALNINS)