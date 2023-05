Meseszerű véget ért a Giro, és kiderült, ki volt a rejtélyes segítő + videó

A nagy kerékpáros körversenyeken a zárónapra hagyományosan csak egyetlen kérdés marad, hogy ki nyeri meg az utolsó szakaszt a sprintbefutó végén. Az összetett győztes személyére az utolsó előtti napon már fény derül, s így volt ez most a Giro d’Italián is. Szombaton a 18,6 kilométeres hegyi időfutamon a szlovén Primoz Roglic (Jumbo–Visma) úgy vette át a vezetést a brit Geraint Thomastól (Ineos Grenadiers), hogy a szakasz előtt 26 másodperc hátránya volt, és az emelkedőn leesett a lánc a kerékpárjáról. A közvetítésben láthattuk, hogy az őt kísérő szerelője azonnal rohant feléje egy tartalék kerékpárral, de Roglic higgadtan visszatette a láncot. Elindulni viszont nem tudott volna önerőből az emelkedőn. Ilyenkor a versenyző kaphat segítséget, a szerelője meg is lökte, és a semmiből feltűnt egy piros pólós szurkoló is, aki szintén segített megadni a kezdősebességet.

S ebből nem akármilyen sztori kerekedett ki, mert azóta kiderült, hogy az illető egy honfitársa volt, Mitja Meznar, akivel Roglic még síugróként – mert ebben a sportágban kezdett – együtt nyert junior csapat-világbajnokságot! Mégpedig 2007-ben, 17 évesen Planicán, Szlovéniában, és ez a síközpont nem messze van az olaszországi Tarvisiótól, ahonnan most szombaton indult a Giro hegyi egyéni időfutama. Roglic pedig a techjnikai malőrje ellenére a legjobb időt tekerte az egész mezőnyből, és negyven másodpercet vert a második legjobb Thomasra. Így 14 másodperccel átvette a vezetést.

A mai 126 kilométeres zárószakasz végén Rómában hat, egyenként 13,6 kilométeres kör várt a mezőnyre a Colosseum árnyékában. A rózsaszín kerékpárra ülő Roglic a szakasz elején odament valamennyi csapatkocsihoz, fogadta a gratulációkat, aztán Thomasszal tekert együtt, elbeszélgettek.

A 2018-as Tour de France-győzes, már 37 éves brit, akinek csütörtökön volt a születésnapja, már szombaton azt nyilatkozta, hogy Roglic megérdemelten nyerte meg a Girót. A 33 éves szlovénnek ez lett a negyedik Grand Tour-győzelme, a háromhetes spanyol körversenyt, a Vueltát háromszor nyerte meg (2019, 2020, 2021).

Ahogy azt borítékolhattuk, a végén sprintbefutó döntött, és a Giro meseszerű véget ért. Az év végén visszavonuló, 38 éves Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) száguldott át elsőként a célvonalon, és az idei Girón ez lett az első szakaszgyőzelme. Összességében a 17., a Tour de France-ról 34, a Vueltáról három van neki. Még a riválisai sem bánták, hogy most a végén összejött neki, és a felvezetésében Thomas és segített neki. Korábban csapattársak voltak, a jó barátságuk pedig örök. A befutó egy nagy bukást is hozott, de az ijesztő jelenetet kisebb-nagyobb horzsolással megúszták az érintettek. S a nagy izgalmak után következhetetett Primoz Roglic köszöntése a Giro d’Italia immár hivatalos győzteseként.

🇸🇮 Primož Roglič wins the 2⃣0⃣2⃣3⃣ Giro d'Italia



🇸🇮 Primož Roglič vince il Giro d'Italia2⃣0⃣2⃣3⃣#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/BIRIXlyfAp — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2023

A pályafutása második Giróján szerepelt Fetter Erik (EOLO–Kometa) a tizedik etapon betegség miatt feladni kényszerült a viadalt. Ezzel egyike volt annak az 51 versenyzőnek, akik nem értek célba Rómában. A pandémia kirobbanásának és csúcsának évében, 2020-ban 133-an fejezték be az olasz körversenyt, idén az Örök Városban 125-en.

Giro d’Italia, 21. (utolsó) szakasz, Róma–Róma, 126 km:

1. Mark Cavendish (brit, Astana Qazaqstan) 2:48:26 óra

2. Alex Kirsch (luxemburgi, Trek-Segafredo) azonos idővel

3. Filippo Fiorelli (olasz, Green Project-Bardiani CSF-Faizane) a. i.

Az összetett végeredménye:

1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo–Visma) 85:29:02 óra

2. Geraint Thomas (brit, Ineos Grenadiers) 14 másodperc hátrány

3. Joao Almeida (portugál, UAE Team Emirates) 1:15 perc hátrány

4. Damiano Caruso (olasz, Bahrain Victorious) 4:40 p h.

5. Thibaut Pinot (francia, Groupama–FDJ) 5:43 p h.



Valter Attila (Jumbo–Visma) a kilencedik helyen ért célba vasárnap, az összetettben pedig a harmadik helyről a negyedikre csúszott vissza a norvég országúti kerékpáros körversenyen. A négynapos verseny hétfőn a Stavanger környéki 151,2 kilométeres etappal zárul. Dina Márton kilencedik helyen zárta a Tour de la Mirabelle háromnapos franciaországi országúti kerékpáros versenyt. Az ATT Investments 27 éves magyar bringása – aki szombaton negyedikként ért célba – vasárnap a Tomblaine és Damelevieres közötti 178,3 kilométeres zárószakaszon az elsővel azonos idővel a 13. helyen tekert be, a procyclingstats szakportál adatai alapján ezzel kilencedik helyen fejezte be a versenyt. A mezőny másik magyarja, Kusztor Péter (Novo Nordisk) a zárószakaszt az 50., az összetettet a 67. pozícióban fejezte be.

Borítókép: Primoz Roglictól Rómában már nem lehetett elvenni a rózsaszín trikót (Forrás: Twitter/Giro d’Italia)