Simán bejutott a BL négyes döntőjébe a Győr női kézilabdacsapata

Egy hete az első meccsen az Odense a félidőben 17-12-re vezetett, meg is ijedhettek a győri szurkolók, de az ETO parádés második félidei játékával 29-27-re fordított, így kétgólos előnyről várhatta a mai visszavágót. Amelyen az ötszörös BL-győztes győriek 3-0-ra elléptek. Az Odense vezetőedzője, Ulrik Kirkely – aki nyártól éppen az ETO-t irányítja majd – a találkozó harmadánál, 15-10-es hátrányban időt kért, de ez sem segített, az első félidő után 21-14-re vezetett a házigazda. Ambros Martín vezetőedző utolsó győri BL-meccsének második félidejét az ETO úgy kezdte, hogy hét perc alatt hét gólt lőtt és egyet sem kapott (28-14). A dánok több mint tíz percig nem találtak be, utána viszont csökkenteni tudták a különbséget, és végül „csak” kilenccel veszítettek, a kiengedő Győr 37-28-ra nyert, s jutott be nyolcadszor a BL négyes döntőjébe.

A címvédő norvég Vipers Kristiansand is ott lesz a Final Fourban, mivel a negyeddöntő szombati visszavágóján házigazdaként 40-31-re legyőzte Korsós Dorina csapatát, a román Rapid Bucuresti-et. A válogatott balszélső három lövésből két gólt szerzett. A párharc első meccsét a múlt héten 31-25-re nyerték meg a norvégok.

vasárnap játsszák:

Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria 14.00 (az első mérkőzésen: 32-26)

CSM Bucuresti (román)–Team Esbjerg (dán) 16.00 (28-32)

Borítókép: Magabiztos győzelem után ünnepelhettek a győriek (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)