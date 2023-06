A Chelsea futószalagon adja el a játékosait Szaúd-Arábiába

A Chelsea az elmúlt idényben a pocsék eredményeivel és a tulajdonosi kör látszólag feneketlen pénztárcája miatt került a reflektorfénybe. A londoni Kékek ugyanis kis túlzással minden futballistát megvásároltak, aki él és mozog, és a csillagászati árak sem rettentették el őket egy-egy játékos megszerzésétől, így például Enzo Fernándezért 121 millió eurót, Mihajlo Mudrikért pedig százmillió eurót csengettek ki.

Édouard Mendyt is útjára bocsátotta a Chelsea. Fotó: AFP/NurPhoto/Action Foto Sport

A féktelen költekezés beindította az internethuszárok fantáziáját, és mémek sokasága figurázta ki a Chelsea-t, amelynek szerintük kétemeletes csapatbuszra, illetve kilométeres hosszúságú kispadra lesz szüksége, hogy minden játékosának jusson hely.

Nos, hogy megoldja ezt a problémát, az angol klub a napokban sorra szabadul meg a létszámfelettivé vált futballistáitól. Ennek jegyében az alig egy éve megszerzett Kalidou Koulibaly, a kapuból korábban kirobbanthatatlan Édouard Mendy, N’Golo Kanté és Hakim Zijes is Szaúd-Arábiába teszi át a székhelyét, sorrendben az al-Hilalhoz, az al-Ahlihez, az al-Ittihadhez és az al-Nasszrhoz igazolnak.

Az Ázsiába költöző játékosok mellett Kai Havertz is távozik a Chelsea-től, de ő a városban marad, és az Arsenal sikereiért küzd a jövőben. Az átigazolási hírekben jártas Fabrizio Romano úgy tudja, a német válogatott futballista 65 millió font fejében vált klubot, és miután átesik az orvosi vizsgálatokon, hamarosan be is mutatja új csapata. Hasonló cipőben jár Mateo Kovacic is, aki az idényben triplázó Manchester City kedvéért köszön el a Chelsea-től. Az ő vételára bónuszokkal együtt 30 millió fontra emelkedhet, és az orvosi vizsgálatok után a napokban sor kerülhet a transzferre.

Borítókép: Kalidou Koulibaly (balra) és Kai Havertz is elhagyja a Chelsea-t (Fotó: AFP/Ben Stansall)