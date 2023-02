Közröhej tárgya lett a Chelsea, új csapatbuszra lesz szüksége

Ami a Chelsea–Fulham meccset illeti, a hazaiaktól az első félidő hosszabbításában Kai Havertz a kapufát találta el, a meccs végén pedig Datro Fofana hagyott ki nagy helyzetet, így maradt a 0-0. A tabellán hatodik Fulham pontot szerzett idegenben, míg a Chelsea, Graham Potter együttese továbbra is szenved a bajnokságban, csak a kilencedik. A mostani döntetlenje pedig azért különösen kínos, mert a klub a téli átigazolási szezon legnagyobb költekezője lett, most debütált a 121 millió euróért szerződtetett világbajnok argentin Enzo Fernández, s másodszor pályán volt a 100 millió euróért igazolt ukrán Mihajlo Mudrik is.

A Chelsea játékosai nem voltak boldogok: Thiago Silva, Badiashile és Enzo Fernández

A transfermarkt.com adatai szerint a Chelsea a télen összesen 329 millió euróért vett játékosokat. Már a nyáron is elköltött 282 milliót, azaz fél év alatt 611 milliót szánt új játékosokra. A Kékek most kilenc labdarúgót hoztak, és csak kettőtől szabadultak meg. Jorginho az Arsenalban folytatja, Hakim Zijes viszont kénytelen maradni, pedig a Chelsea és a PSG mindenben megegyezett a marokkói futballista kölcsönszerződését illetően. Ám az átigazolási időszak utolsó perceiben a Chelsea nem megfelelő dokumentumokat küldött el, a hírek szerint háromszor is hibáztak a számítógép előtt ülő illetékesek…

A Chelsea-nél most jelentős a „túlkínálat”.

Nem kímélik a Chelsea csapatát

S a Chelsea közröhej tárgya lett, terjednek a mémek a csapatról.

A Chelsea új csapatbusza:

Ha a játékosok összeállnak egy csapatképre:

Amikor a Chelsea cserejátékosai félidőben melegítenek:

Ez pedig a Chelsea új kispadja:

Good morning chelsea fans 💙💙

Premier League, 22. forduló:

Chelsea–Fulham 0-0

szombaton játsszák:

Everton–Arsenal 13.30

Aston Villa–Leicester City 16.00

Brentford–Southampton 16.00

Brighton–Bournemouth 16.00

Manchester United–Crystal Palace 16.00

Wolverhampton Wanderers–Liverpool 16.00

Newcastle United–West Ham United 18.30

vasárnap játsszák:

Nottingham Forest–Leeds United 15.00

Tottenham Hotspur–Manchester City 17.30

A tabella:

1. Arsenal 19 45-16 50 pont

2. Manchester City 20 53-20 45

3. Newcastle United 20 33-11 39

4. Manchester United 20 32-25 39

5. Tottenham Hotspur 21 40-31 36

6. Fulham 22 32-30 32

7. Brighton 19 37-27 31

8. Brentford 20 32-28 30

9. Chelsea 21 22-21 30

10. Liverpool 19 34-25 29

11. Aston Villa 20 23-27 28

12. Crystal Palace 20 18-27 24

13. Nottingham Forest 20 16-35 21

14. Leicester City 20 28-35 18

15. Leeds United 19 26-33 18

16. West Ham United 20 17-25 18

17. Wolverhampton 20 12-30 17

18. Bournemouth 20 19-42 17

19. Everton 20 15-28 15

20. Southampton 20 17-35 15

Borítókép: Mason Mount (Chelsea) és Andreas Pereira (Fulham) küzd a labdáért (Forrás: Twitter/Fulham Football Club)