A vb-felfedezettje, Enzo Fernandez rekordösszeget is megért a Chelsea-nek

A Benfica a története valószínűleg legjobb üzletét csinálta, amikor Enzo Fernandez megvételére nem sajnált a nyáron tízmillió eurót. A 22. születésnapját már idén, január 17-én ünneplő argentin játékos nem nyújtott extra teljesítményt a klubjában. Ugyan rendszeresen játszott, a portugál bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is rúgott egy gólt, de ettől még nem kerekedik ki a Premier League klubvezetőinek a szeme. Bár a portugál klub már Joao Felixszel is nagy bizniszt csinált, amikor a portugál csatárt 2019-ben 126 millió euróért elpattintotta az Atléticónak. A kisfiús képű portugál azóta is adósa a madridiaknak, akik a télen kölcsönadták. Na kinek? Hát persze, hogy a Chelsea-nek.

Enzo Fernandez a vb-trófeával

Ha valakinek igazán hálás lehet a Benfica, akkor az Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya. Scaloni alatt Enzo Fernandez már az ősszel bemutatkozott az argentin válogatottban, két vb-selejtezőn szerepelt, majd bekerült a világbajnoki keretbe is.

A vb-n aztán Enzo Fernandez berobbant. Eleinte csak csere volt, aztán már kezdő, gólt rúgott Mexikónak és játszott a döntőben is, s őt választották a világbajnokság legjobb fiatal játékosának.

A katari-vb-n nyújtott teljesítményével persze felkeltette a legnagyobb klubok érdeklődését. Sorban álltak érte a kérők, amit a Benfica okosan kihasznált. Már kedd reggel lehetett tudni, hogy nagy üzlet van készülőben. Az átigazolási piac éjfélkor zárult, s előtte néhány órával bejelentették, hogy Enzo Fernandez végül 121 millió euróért lett a Chelsea játékosa, ami átigazolási rekord a Premier League-ben, megdöntve Jack Grealish csúcsát, akiért a Manchester City 117 millió eurót fizetett az Aston Villának. Enzo Fernandez ezzel egyúttal a futballtörténelem negyedik legdrágább játékosa lett.

Top 10 A labdarúgás történetének legdrágább átigazolásai

(Sorszám, játékos, érintett klubok, évszám, összeg eurómillióban) 1. Neymar, Barcelona–PSG, 2017, 222

2. Kylian Mbappe, Monaco–PSG, 2017 145

3. Joao Felix, Benfica–Atletico Madrid, 2019, 126

4. Enzo Fernandez, Benfica–Chelsea, 2023, 121

5. Philippe Coutinho. Liverpool–Barcelona, 2018, 120

Antoine Griezmann, Atletico Madrid–Barcelona 2019, 120

7. Jack Grealish, Aston Villa–Manchester City, 2021, 117

8. Romelu Lukaku, Internazionale–Chelsea, 2021, 115

9. Ousmane Dembele, Borussia Dortmund–Barcelon,a 2017, 105

Paul Pogba, Juventus–Manchester United. 2016, 105

Enzo Fernandez további rekordokat is megdöntött. Ő a valaha volt legdrágább középpályás, és persze argentin futballistáért még sohasem fizettek ennyit. A The Athletic szakportál információja szerint a Chelsea hat részletben fizeti ki a vételárat, ebből az első, azonnal fizetendő összeg 34 millió euró.

A Chelsea egy másik rekordot is elvitt: a téli átigazolási időszakban a londoni klub költötte a legtöbbet, szám szerint 329 millió eurót. Őrület. Mi több, ha hozzávesszük a nyári 282 milliót, amennyibe a Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Pierre-Emerick Aubameyang trió került, akkor a Chelsea világcsúcsot döntött. Egyetlen klub egy idényben még sohasem költött 611 millió eurót új játékosokra.

Íme, a Chelsea teljes téli beszerzése: Enzo Fernández (Benfica, 121 millió euró), Mihajlo Mudrik (Sahtar Doneck, 70), Benoit Badiashile (Monaco, 38), Noni Madueke (PSV Eindhoven, 35), Malo Gusto (Lyon, 30), Andrey Santos (Vasco de Gama, 12,5), Datro Fofana (Molde, 12), Joao Félix (Atlético Madrid, 11, kölcsönbe).

A Chelsea-nek persze jó oka van a költekezésre. Jelenleg, a huszadik forduló után 29 ponttal, kereken tíz ponttal elmaradva a Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyezéstől csupán a tizedik a Premier League-ben. Valóságos csőddel érne fel, ha a csapat még a nemzetközi szereplés lehetőségéről is lemaradna. Persze csínján kell bánni a kijelentésekkel. Megtanulhattuk, egyvalami mindig van a futballban: pénz.

Borítókép: Enzo Fernandez már a Chelsea mezében (Fotó: Fabrizio Romano)