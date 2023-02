Paks–Fradi – az előzmények alapján előre borítékolható izgalom

Legfrissebb hírként az Ulloi129.hu olasz sajtóértesülésre hivatkozva pedig arról írt, hogy a Ferencváros kölcsönvenné a holland Vitesse támadóját, a dán Nikolai Baden Frederiksent, aki a Juventust is megjárta. A Fradi állítólag már korábban is megpróbálta Magyarországra csábítani a játékost, akkor azonban nem jártak sikerrel. Frederiksen az előző idényben remekül játszott, tíz gólt szerzett, augusztus óta viszont egyszer sem talált be, ezért is távozhat talán ezúttal.