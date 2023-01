Ricardo Moniz arra utalt, hogy rasszista a magyar játékvezető

Ricardo Moniz őszi eltiltása után visszatérhetett a kispadra, de továbbra is rájár a rúd. Csapatát, a Zalaegerszeget a Ferencváros, majd a Debrecen elleni mérkőzésen is furcsa játékvezetői ítélet sújtotta. A holland szakember a DVSC otthonában elszenvedett 3-0-s vereség után nem a konkrét esetre tért ki, hanem a rendszert ostorozta, bár burkoltan Káprály Mihály is megkapta a magáét.

Ricardo Moniz ősszel, a Honvéd ellen lehívta játékosait a pályáról (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

A DVSC már 1-0-s előnyben volt, amikor Káprály kiállította Mocsi Attilát, a Loki pedig büntetőt lőhetett. Mocsi – akit ősszel Marco Rossi már a válogatott keretébe is meghívott – egy pillanatra rátette a kezét Sós Bence hátára, aki ettől összeesett. Minimum szigorú, de inkább nevetséges ítélet, amelyen a VAR-vizsgálat sem változtatott.

Dzsudzsák Balázs értékesítette a büntetőt, ez után már csak a különbség volt kérdéses a meccsen.

Moniz a Ferencváros elleni meccs után éles kirohanást végzett a játékvezető ellen, most a konkrét esetről nem beszélt az M4 Sportnak, ellenben a rasszizmus ismét szóba került. A holland szakember ősszel azért kapott egy hónapos eltiltást, mert lehívta csapatát a pályáról a Honvéd-drukkerek huhogása miatt.