Moniz nekiugrott a bíróknak és a Fradinak Marquinhos büntetője miatt

– A büntetőnél két érintés volt, szerintem sokan így látták, nem értem, a VAR miért nem hozta meg a helyes döntést. A bírók a Ferencvárosnak ítélnek vagy valóban semlegesek? – fakadt ki Ricardo Moniz, a ZTE vezetőedzője a Fradi ellen kedd este 2-1-re elvesztett bajnoki meccs után az értékelése közepén.

Bizony erősen vitatható jelenet után szerezte meg a címvédő a vezetést. Botka amúgy fölösleges buktatásáért – Moniz erről is beszélhetett volna – büntetőt kapott a Ferencváros a 17. percben. Marquinhos végezte el a 11-eset. Amikor a rúgás előtt kitámasztott a bal lávával, elcsúszott. Bizony fennáll a gyanú, hogy miután jobb lábbal elrúgta a labdát, az megpattant a bal lábán, és így perdült a jobb felső sarokba. Ha így volt, akkor a gól szabálytalan, hiszen 11-esnél a labda csak ez egyik lábat érintheti.

A jelenet megnézhető az M4 Sport videóján, s érdemes meghallgatni, hogy mit mondott Horváth Zsolt, a csatorna szakértője.

– Nekem ez egyértelmű. Nem megbántva senkit sem, az ítélet egyértelművé tette azt, hogy füves pályán a VAR-szobában ülő játékvezetők közül soha senki nem focizott még, mert ha focizott volna vizes, füves pályán, akkor pontosan tudná, hogy ezt az ívet a labda sehogyan máshogy nem tudja leírni, mert ha így elcsúszol a bal lábaddal, és így alárúgsz a labdának ilyen erővel, az magasan elhagyta volna a felső lécet – mondta határozottan a többnyire roppant diplomatikus – civilben amúgy ügyvéd – Horváth Zsolt.

Legalább ilyen beszédes volt, hogy közben a mellette ülő korábbi szövetségi kapitány, Bozsik Péter mosolyogva bólogatott.

Nos, nehéz vitába szállni Horváth Zsolt véleményével. Sztanyiszlav Csercseszov nem is tette, ő inkább bölcsen szóba sem hozta a jelenetet a találkozó után.

– Nagyon jó szezonkezdet volt. Mindkét fél jól felkészült a másikból, úgyhogy a helyszíni és a tévé előtti szurkolók is elégedettek lehetnek. Nem gondoltam, hogy a legvégén fog eldőlni, de tudtuk, hogy a Zalaegerszeg erős letámadásra képes, agresszív hazai pályán, úgyhogy ilyen meccsre számítottam. Örülök a végeredménynek és a mutatott játéknak is – mondta Csercseszov elégedetten.

Ricardo Moniz a találkozó egészét a következőképpen értékelte: – Nagy csalódás volt a meccs, mert megérdemeltük volna a győzelmet. Sokat voltunk fenn, megvoltak a lehetőségeink, nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, de ez sem volt elég. Tajti Mátyás sérült volt, ezért nem vele kezdtünk, de elfogadható volt így is a játékunk. Voltak lehetőségeink, Gergényi Bencének kettő is, de nem tudtunk élni vele. Domináltunk is, de néha idegesek voltunk, ezért nem szereztük meg a vezetést. Elfogadtuk a döntést az első gólról, aztán Huszti András szerencsére egyenlített. A második félidőre már Tajtit is be tudtuk hozni, két támadóval játszottunk, akik kondiban még nincsenek a topon. Aztán végül pontrúgással elveszítettük a meccset. Ha nyerünk, akár a harmadik helyre is feljöhettünk volna.

Moniz nem tudott kibújni a bőréből, az utolsó mondatával a saját játékosait is vérig sértette: – Ami a legfrusztrálóbb, hogy pont a kritikus pillanatokat nem tudtuk megragadni, pedig a tehetség megvan, de ha nem elég éles az ember, akkor középszerű játékos marad.

A hét végén, szombaton és vasárnap már teljes fordulót játszanak az NB I-ben, a Ferencváros szombaton a Vasast fogadja.

Borítókép: A pillanat, amikor Marquinhos megcsúszik, de a lövése célba ér (Forrás: Fradi.hu)