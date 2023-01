Hosszabbításban lőtt góllal tudott nyerni a Fradi Zalaegerszegen

Tavaly ugyanitt Kristoffer Zachariassen már a 12. másodpercben vezetéshez juttatta a Fradit, most ha nem is ennyire gyorsan, de Traoré hamar gólt szerezhetett volna: Mercier indítására Demjén rossz ütemben jött ki, Traoré kicselezte őt a tizenhatos bal sarkánál, ám onnan ballal a bal kapufa mellé lőtte a labdát. Fokozatosan fölénybe kerültek a vendégek, és a 17. percben Szendrei feleslegesen buktatta Botkát a tizenhatoson belül. A tizenegyest Marquinhos végezte el, a lövés pillanatában elcsúszott, roppant gyanúsnak tűnt, de a VAR szerint nem érintette kétszer a labdát, így ez lett 2023 első magyar bajnoki gólja – 0-1.

Nem sokáig ünnepelhettek a fradisták, ugyanis három perccel később jött az egyenlítés: Ikobáról pattant keresztbe a labda, Huszti fordult rá az ötösön, és a háló bal oldalába bombázott – 1-1. Továbbra is mozgalmas maradt a mérkőzés, mindkét csapat nyíltan, gólra törően futballozott, de itt is, ott is kimaradtak a helyzetek.

Fotó: Katona Tibor / MTI

Szünet után is élénk iramban zajlott a játék, a felek szemlátomást nem nyugodtak bele a döntetlenbe, igaz, helyzet ekkor már kevesebb alakult ki, mint korábban. A kapusoknak alig akadt dolguk, mert a mezőnyjátékosok nem találták el a kaput a legjobb lehetőségekből sem. A Ferencváros bevetette előbb Tokmacot, majd pályára lépett Laidouni is, a ZTE a csatár Mashackot cserélte be, és bár több változás is sérülés miatt történt, a támadójáték erősítését próbálták szolgálni. A hajrában a Fradi ragadta kézbe az irányítást, a hazai csapat szinte csak védekezett, és ráfizetett: a 91. percben egy szöglet után Knoester visszafejelte a labdát középre, ott Traoré stukkolta tovább 4 méterről, és Demjén már a gólvonal mögül ütötte ki – 1-2. Elvitte tehát a három pontot a címvédő Zalaegerszegről, ezzel tizenegyre nőtt az előnye a tabella élén úgy, hogy még mindig van egy elmaradt meccse…

NB I, 2. fordulóból elmaradt mérkőzés: Zalaegerszeg–Ferencváros 1-2 (1-1), Zalaegerszeg, 5514 néző, jv.: Erdős. Gólszerző: Huszti (20.), illetve Marquinhos (11-esből 17.), Traoré (91.)

Borítókép: Rengeteg hasonló jelenet játszódott le a kapuk előtt Zalaegerszegen (Fotó: MTI/Katona Tibor)