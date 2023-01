Nem bírt a tabellán első Ferencváros az utolsó helyezett Vasassal

A Groupama Arénában a bajnoki címvédő és listavezető Ferencváros 8579 néző előtt a tabellán utolsó Vasast fogadta – ez a meccs nem sok jót ígért a vendégeknek. A gól nélküli első félidő után a Fradi fokozta a tempót, a 46. percben Besic 23 méterrel a felső lécet találta el, az 56. percben pedig nagyjából ugyanekkora távolságról Samy Mmaee emelt a lécre. A következő percben a Vasas védői közül Baráth a 16-oson belül fellökte Traorét, a VAR vizsgálta is az esetet, de a piros-kékek ezt is megúszták, nem lett 11-es. S a bár a zöld-fehérek nagyon nyomtak – a szögletarány 15-1 lett –, a fegyelmezetten védekező Vasas kapujában a kiválóan védő, az NB I-ben most debütáló Uram Jánossal mindent megúszott, és így egy ponttal távozott a Groupama Arénából. Amikor Bogár Gergő játékvezető lefújta a találkozót, csalódott moraj hallatszott a stadionban.

NB I, 17. forduló:

Kisvárda Master Good–Paksi FC 2-2 (0-1), Kisvárda, 1745 néző, v.: Bognár, gólszerzők: Mesanovic (64., 11-esből), Ötvös (80.), illetve Varga B. (25., 11-esből), Skribek (91.)

Debreceni VSC–ZTE FC 3-0 (2-0), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 2811 néző, v.: Káprály, gólszerzők: Szécsi (3.), Dzsudzsák (35., 11-esből), Babunszki (53.); piros lap: Mocsi (ZTE, 33.)

Ferencvárosi TC–Vasas FC 0-0, Groupama Aréna, 8579 néző, v.: Bogár

vasárnap játsszák:

Mezőkövesd Zsóry FC–Puskás Akadémia FC 13.00

Újpest FC–Budapest Honvéd 15.30

Kecskeméti TE–Mol Fehérvár FC 17.30

A tabella:

1. Ferencváros 16 12 2 2 36-13 38 pont

2. Kisvárda 17 7 5 5 29-31 26

3. Kecskemét 16 6 8 2 23-16 26

4. Puskás Akadémia 16 6 7 3 22-18 25

5. Debrecen 17 6 5 6 30-27 23

6. ZTE 17 6 4 7 25-22 22

7. Paks 16 6 4 6 29-28 22

8. Fehérvár 16 5 4 7 20-23 19

9. Mezőkövesd 16 4 4 8 18-26 16

10. Újpest 16 4 4 8 19-29 16

11. Honvéd 16 4 4 8 16-27 16

12. Vasas 17 3 7 7 13-20 16

Borítókép: A ferencvárosi Nguen Tokmac és az angyalföldi Baráth Botond versenyfutása (Fotó: MTI/Illyés Tibor)