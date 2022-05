Csercseszov még mindig nem tudja, mennyire nehéz a Magyar Kupa

Remek hangulat, felhőtlen boldogság – így is lehet jellemezni a Magyar Kupa döntőjét követő sajtótájékoztatónak azt a részét, amikor Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros vezetőedzője válaszolt a kérdésekre. Nem csoda, hiszen a csapata a Paksot végig felülmúlva, nála jobban futballozva 3-0-ra legyőzte, így duplázott, azaz a bajnoki cím mellé tudta tenni a kupasikert is. Az orosz edző ott ült már akkor is az asztalnál, amikor a két gólt szerző Franck Boli kapta a kérdéseket, és egyszer csak közbevágott, arra kérve az újságírókat, engedjék el a csatárt pezsgőzni. Amikor ez megtörtént, utánaszólt a játékosnak, hogy hagyjanak azért neki is egy pohárral, majd amikor valaki rákérdezett, mi a kedvenc pezsgője, elárulta, sohasem iszik alkoholt…

Fotó: Mirkó István

– Két nappal ezelőtt már elhangzott, hogy a kupáért nemcsak játszani kell, hanem meg is kell nyerni – kezdte utána az értékelést. – Ma ezt meg is tettük, nagyon örülök neki. Jó meccset játszottunk egy nagyszerű stadionban és remek közönség előtt, amelyet szerintem jól kiszolgáltunk, és külön öröm, hogy hosszú idő után ismét duplázni tudott a Ferencváros.