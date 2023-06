A Fradiba tart a világ egyik legjobbja

A görög sportsajtó egyöntetű beszámolója szerint a szerbek kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázója, Dusan Mandics a következő szezontól a Ferencváros színeiben folytathatja karrierjét.

Mandics jelenleg a Novi Beograd játékosa, a szerb klub pedig ezüstérmet nyert a napokban véget ért vízilabda Bajnokok Ligája küzdelmei során.

A sikerből azonban Mandics nem vehette ki a részét, mivel edzője kitette a csapatból, a klub pedig nemes egyszerűséggel felfüggesztette az addigi csapatkapitány játékjogát, még az edzéseket sem látogathatja már két hónapja.

Ő maga nyílt levélben tiltakozott emiatt, és azt állította, hogy indok nélkül tették ki a szűrét az együttesből.

Ilyen előzmények után nemhogy nem lenne meglepetés, hanem egyenesen logikus lépés lenne, ha a világ egyik legjobbjának tartott balkezes játékos csapatot váltana a nyáron.

A görög sportsajtóban egyöntetűen írnak arról, hogy a Ferencváros szeretné megszerezni a 28 éves vízilabdázót, és több beszámoló szerint is már csak egy hajszál választja el Mandicsot attól, hogy a Fradi játékosa legyen.

A Fradi is érdekelt volt a BL-ben, de a zöld-fehérek a hatodik helyen zárták a sorozatot. A két csapat a csoportküzdelmek során megvívott egymással, két szoros találkozón egyszer a szerbek, egyet a ferencvárosiak nyertek.

Érdekesség, hogy az akkori sajtóhírek szerint Mandicsot öt éve már megkörnyékezte a Fradi, de a szerb klasszis akkor maradt a Pro Reccóban, onnan igazolt át Belgrádba 2021-ben.

Mandics két olimpiát, egy világbajnokságot, illetve három Európa-bajnokságot nyert a szerb vízilabda-válogatottal, és kétszer a Bajokok Ligájjában is diadalmaskodott aktuális csapatával (2011-ben a Partizan Beograd, tíz évvel később a Pro Recco színeiben).

Az egyik görög lap ugyanakkor megjegyzi Mandics kapcsán azt is, hogy egyes olasz hírek szerint bár az Olympiakosz Pireusz is le szeretné őt igazolni, de az információt kétkedve fogadják, és ők is arra látnak nagyobb esélyt, hogy Mandics a Fradiba szerződik majd.

Borítókép: A ferencvárosi Stylianos Argyropoulos és a belgrádi Dusan Mandics a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkör 6. fordulójában játszott FTC-Telekom Waterpolo - Novi Beograd mérkőzésen a Császár-Komjádi Sportuszodában 2023. január 25-én. (Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd)