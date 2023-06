Brutális küzdősportot választott magának a Chelsea-legenda lánya

Cseppet sem túlzás azt állítani, hogy Gianfranco Zola a Chelsea legendás futballistája, hiszen a Roman Abramovics-féle hatalomátvételt megelőző korszak egyik legnagyobb ikonja volt a londoni klubnál. Az olasz támadó 1997 és 2003 között 311 meccsen 80 gólt jegyzett a Chelsea mezében, kétszer megnyerte az FA-kupát, 1998-ban pedig a már megszűnt KEK-et is, európai kupasikert aratva.

Martina Zola nem hoz szégyent a Chelsea-legenda apjára. Fotó: Polaris 24

Zola korábban az 1995-ben UEFA-kupa-győztes Parmának is meghatározó játékosa volt, fiatalon pedig szerepelt az 1990-ben olasz bajnok, Diego Maradona nevével fémjelzett Napoliban. 35-ször játszott az olasz válogatottban, amelyben tíz gólt szerzett, megjárta az 1994-es világbajnokságot és az 1996-os Európa-bajnokságot is.

Három gyermeke született, akik közül most Martina Zola került be a hírekbe, miután domináns győzelemmel mutatkozott be a profi harcművészetek világában, a Polaris 24 nevű versenyen, amelyet a világ egyik jelentős jiu-jitsu viadalaként tartanak számon. Ellenfele Rosie Clark volt, akit egyhangú döntéssel győzött le június 3-án Londonban.