Donald Trump rajong a brutális sportért, amelyet magyarok is űznek

Donald Trump felvette a telefonját, tárcsázta a UFC (Ultimate Fighting Championship) elnökének, Dana White-nak a számát. – Idefigyelj, Dana! Mindenképpen ott leszek a New York-i gálán, tedd félre a VIP-jegyeimet – mondta állítólag, legalábbis a Trumppal évtizedes barátságot ápoló White így emlékezett a hívásra. – Azt hiszem, Donald nem mérte fel, mivel jár, ha megválasztják az Egyesült Államok elnökének.

Conor McGregor és a ketrecharc vonzza a szemeket. Fotó: Steve Marcus/Europress/AFP

Az említett telefonhívásra a 2016-os amerikai választások előtt került sor. November 8-án Donald Trump lett az Egyesült Államok 45. elnöke, és november 12-én rendezték New Yorkban a szóban forgó UFC-gálát. Végül tényleg nem fért bele Trump felsűrűsödött programjába, hogy kilátogasson, pedig azt látta volna élőben, ahogy Conor McGregor sportági történelmet ír a világ egyik leghíresebb csarnokában, a Madison Square Gardenben.

New York bevétele

A UFC a kevert harcművészetek, vagyis az MMA (mixed martial arts) Bajnokok Ligája, a legnagyobb szervezet a sportágban. A 2016-os gála, amely Trump érdeklődését is felkeltette, olyan volt a 90-es években gyökeret eresztő MMA történetében, mint az életét összekötni készülő párnak a nagy nap. Indulásakor az MMA a legvéresebb küzdősport volt, amelyet szervezett keretek között el lehetett képzelni. Az ágyékon rúgástól a földön fekvő ellenfél megtaposásáig szinte minden megengedett volt benne. Túlzott brutalitása miatt sokáig nem ismerték el igazi sportként, az Egyesült Államokban több állam be is tiltotta a viadalok rendezését. 1997-ben New York akkori kormányzója, George Pataki is így tett.

Azóta az MMA sokat mérséklődött, az említettek mellett például már a tarkóütés is szabályellenes benne, bár ezzel együtt is a létező legkeményebb küzdősport, amelyben többek közt a boksz, a thai boksz, a karate, a dzsúdó, a dzsiudzsicu és a birkózás fogásai vegyülnek.

2016-ban már csak egyetlen állam volt Amerikában, amely tiltotta az MMA-t: New York. Amikor ott is zöld lámpát kaptak, a valaha volt legnagyobb gálát igyekeztek összehozni. Trump hiányában is tele volt a lelátó hírességekkel, mint a sztárséf Gordon Ramsey vagy a popdíva Madonna.

A főmeccset Conor McGregor vívta Eddie Alvarez ellen. A második menetben McGregor már ötödször küldte padlóra amerikai ellenfelét, a bíró ekkor lépett közéjük, és vetett véget az összecsapásnak. Ezzel McGregor lett a UFC történetében az első, aki egyszerre két bajnoki címet (pehely- és könnyűsúly) birtokolt. Attól a naptól az MMA népszerűsége globális szinten megnövekedett, a húzónév pedig Conor McGregor lett.

A McGregor-korszak

Az ír ketrecharcos 2013-ban került a UFC-be, előtte egy kisebb szervezetnél, a Cage Warriorsban küzdött, amelyben szintén a könnyűsúlyú bajnoki címért a szlovák-magyar Buchinger Ivánt győzte le. McGregort akkor még nem részegíthette meg a hírnév, de az elképesztő önbizalma – vagy más nézőpontból a nagyképű stílusa – már védjegye volt. Miután padlóra küldte Buchingert, aki elvesztette az eszméletét, McGregor a közvetlen közelében térdre ereszkedett, és üvöltve pózolt a kameráknak, mint egy orvvadász a leterített oroszlán teteme mellett.

Habib Nurmagomedov vetett véget a McGregor-korszaknak. Fotó: Stringer/ Europress/AFP

Miután 2016-ban legyőzte Alvarezt, McGregor még több pénzre vágyott. Az embereket komolyan foglalkoztatta, hogy egy MMA-s mire menne egy bokszoló ellen. Ezt lovagolta meg McGregor és a profi boksztól 2015-ben veretlenül visszavonuló Floyd Mayweather. Szappanopera-hosszúságú felvezetés után 2017 augusztusában csaptak össze hivatalos bokszszabályok alapján. Ez nyilvánvaló hátrányt jelentett McGregornak, de az MMA-ban mindenkinek van egy alapsportága, és az ír esetében ez a boksz volt. A gálaszagú meccs ennek ellenére is sima lett, minden idők egyik legjobb bokszolója a tizedik menetben nyert technikai KO-val. Mayweather hivatalosan ezzel búcsúzott végleg a ringtől 50-0-s győzelmi mérleggel.

Valaha volt legjobbak

McGregor vesztes félként is harmincmillió dollárt keresett a Mayweather elleni meccsel, majd a UFC-be visszatérve valóban nagy pofont kapott 2018-ban. Habib Nurmagomedov egy negyedik menetben bemutatott fojtással váratlanul simán elintézte az írt, aki ezután elvonult a világ elől, majd bejelentette a visszavonulását. Később ugyan visszatért, volt még három meccse, azokból kettőt elvesztett, így McGregor pályafutása gyakorlatilag tényleg véget ért Nurmagomedov szorításában.

Az új sztár az orosz lett, aki azonban 2020 őszén a 29. MMA-győzelme után szintén visszavonult, méghozzá veretlenül, miután meghalt az édesapja, aki egyben az edzője is volt. Nurmagomedov ugyancsak jelenség volt a ketrecen kívül is: miután elintézte McGregort, rátámadt ellenfele csapattagjaira. Emiatt a bajnoki övét sem akarták odaadni neki, mire megfenyegette a UFC első emberét, Dana White-ot, hogy szétveri a méregdrága kocsiját. Hatott a szó: megkapta az övet…