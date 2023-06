Extra támogatást kap a vízilabda-válogatott, amire nagy szüksége van

Sűrű év előtt áll a magyar vízilabda-válogatott, s azon belül is sűrű lesz a nyár. Leírni is sok a programot, ami a Varga Zsolt vezette férfi válogatottra vár. A keret már megkezdte a felkészülést a Los Angelesben esedékes Világliga-szuperdöntőre, amelynek negyeddöntőjében Görögországgal csap össze június 30-án. Az Egyesült Államokból hazatérve mindössze három napot tölt itthon a csapat, majd Kiotóba utazik, ahol folytatja a felkészülést a fukuokai világbajnokságra, amely július 14-én kezdődik. Aztán a jövő nyári párizsi olimpiáig lesz jövő éve elején még egy vb Dohában is.

– Szakmailag nagy kihívás előtt állunk, de igaz ez a medencén kívülre is. Rövid időn belül el kell jutnunk Los Angelesbe, Japánba és Dohába, ami nem könnyű, és rendkívül költséges – fogalmazott Madaras Norbert, aki ezzel rávilágított arra, hogy mennyire fontos az MVLSZ számára az extra támogatás, amit az E.ON nyújt az olimpiai felkészülésre a válogatottnak.

Madaras hangsúlyozta, hogy a cégcsoport immáron a tizedik éve szponzorálja a magyar vízilabdát, eddig is főtámogatója volt a válogatottnak, és névadó szponzora mind a női, mind a férfi OB I-nek. A mostani támogatás ezeken felül érkezik, és nagy szükség is van rá az említett nagy utazások miatt.

Tíz napja készül a keret, a vb-n a kvóta a cél

Varga Zsolt szövetségi kapitány a Los Angeles-i világliga-meccsekre elsősorban a felkészülés fontos állomásaként tekint, most a legfontosabb, hogy mielőbb megszerezze az együttes az olimpiai kvótát Párizsba. Erre az első lehetőség a fukuokai vb-n nyílik, ahol a két döntős csapat váltja meg a helyét az olimpiára.

– Tíz napja dolgozunk, és csak jövő héten lesz teljes a keret a junior vb-n szereplő játékosokkal kiegészülve – árulta el Varga Zsolt. – Azt nem tudom megígérni, hogy mindenki másnál többet dolgozunk, mert már minden csapat rengeteget melózik. Az a lényeg, hogy a munka minősége a legmagasabb szintű legyen, hogy a maximumot ki tudjuk hozni a játékosokból. Mi ezt ígérjük.

Elviszik a magyar szurkolók hangját Japánba

Arra is fel kell készülnie a csapatnak, hogy Ázsiában jellemzően szerény hangulat uralkodik a meccseken, ezért az E.ON most kampányt indít, hogy a magyar szurkolók hangja elérjen 8800 kilométerre, Fukuokába is a vb idején.

A kampány a „Szurkoljunk együtt Fukuokáig” mottó jegyében, nyereményjátékkal egybekötve gyűjti össze a szurkolói hangokat (buzdításokat, rigmusokat, dalokat), és különleges, beépített hanghordozóval ellátott vízilabdasapkákba rejtve juttatja el Japánba, közvetlenül a játékosok fülébe. Így a csapatokat távolról buzdítók hangja ott is erőt adhat a sportolóknak, ahol a magyar közönség nem lehet velük.

A szurkolók június 19-től két héten keresztül juttathatják el üzeneteiket a játékosoknak az alábbi linkre kattintva.

