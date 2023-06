Rangadóval kezdődik a 2023–24-es idény a labdarúgó NB I-ben

Július 27-én, csütörtökön a Kecskemét is megkezdi a szereplését a konferencia-liga (Ekl) selejtezőjének 2. fordulójában (a lett Riga vagy az izlandi Víkingur Reykjavík lesz az ellenfele). Ugyanekkor kapcsolódik be az Ekl selejtezőjébe a Debrecen és a ZTE is.

A Kecskemét, a DVSC és a ZTE tehát leghamarabb július 30-án, vasárnap játszhat a bajnokságban, ez a rangadó valószínű időpontja is, ha csak el nem halasztják azt.

Ahogy megszokhattuk, a nemzetközi kupák selejtezőiben érdekelt együtteseknek nagyon sűrű a nyári menetrendjük.

Az NB I 1. fordulójának (július 28–30.) párosítása:

Ferencváros–Kecskemét

Újpest FC–Fehérvár

DVTK–Puskás Akadémia

DVSC–Mezőkövesd

MTK–Paks

Kisvárda–ZTE

Borítókép: Az előző idény 31. fordulójában, május 13-án a Kecskemét 2-0-ra legyőzte a már bajnok FTC-t. Bogdán Ádám, a Fradi kapusa a nyáron távozott a klubtól (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)