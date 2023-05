A kedvetlen Fradi simán kikapott Kecskeméten

Ha két hete játszották volna, aranyrangadó néven vonult volna be a szezon mérkőzései közé. Mivel azonban a Kecskemét az elmúlt fordulóban 1-0-ra kikapott a Honvédtól, a Ferencváros behozhatatlan előnyre tett szert a labdarúgó NB I-ben, és matematikailag is bebiztosította a címvédését. Ezzel együtt a Fradi kecskeméti vendégjátéka több szempontból is különlegesnek ígérkezett: az FTC eddig egyetlen csapatot nem tudott legyőzni az aktuális szezonban, a bajnokság meglepetéscsapatát, az újonc KTE-t.

Bogdán védett a Fradiban Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Sztanyiszlav Csercseszov semmit sem kockáztatott, a Ferencváros vezetőedzője a bajnoki cím bebiztosítása után a csapatkapitány kapust, Dibusz Dénest nem nevezte a mérkőzésre, helyette Bogdán Ádám kapott lehetőséget. A Fradi mestere klubja honlapján kiemelte, hogy különösebb nyomás nélkül játszhat a csapata, a tét inkább a hazaiakat, a Paksot három pont előnnyel a második helyen megelőző KTE-t kínozhatja.