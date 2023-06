Totti meze is feltűnt az Olaszországban futamgyőztes Michelisz mellett

Már a World Tour második hétvégéje után megállapíthattuk, hogy Michelisz Norbert korábban soha nem kezdett olyan jól szezont, mint most, hiszen a portugáliai rajton rögtön futamgyőzelmet aratott, majd Belgiumban úgy lett második az egyik futamon, hogy a Spa-Francorchamps pályán a Hyundai kifejezetten hátrányban volt a rivális márkákhoz képest. Most a Róma melletti Vallelungában folytatódott az idény, s vele együtt a Michelisz-dominancia is.

Michelisz Norbert Vallelungában is utolérhetetlen volt. Forrás: TCR Italy

A magyar versenyző szombaton megnyerte az időmérőt, így Portugáliához hasonlóan a pole pozícióból rajtolhatott az első futamon. Michelisz mögött a csapattársa, a tavalyi bajnok Mikel Azcona volt a második, aki a rajtnál nem finomkodott, agresszívan támadott, és próbálta megelőzni Micheliszt, de nem járt sikerrel.

Meglehet, hogy ez a rajt volt az egész idény kulcspillanata, ugyanis a Hyundainál az elmúlt években bevett szokás volt, hogy ha egy versenyzőjük a szezon elején ellép, akkor a társaknak kötelességük beállni mögé. Michelisz ennek a rendszernek volt már haszonélvezője 2019-ben, amikor a többi Hyundai-versenyző őt segítette bajnoki címhez, és „kárvallottja” is tavaly, amikor neki kellett dolgoznia Azcona sikeréért.

Ha Vallelungában a spanyol meg tudta volna előzni Micheliszt a rajtnál, és megnyeri ezt a futamot, akkor még jó eséllyel elodázhatott volna egy ilyen döntést, ám mivel a rajt után nem változott köztük a sorrend, az újabb magyar sikerrel Michelisz pozíciója erősödött. S ne feledjük, a bajnokság máris az egyharmadánál jár, hiszen összesen kilenc fordulót rendeznek idén.

Totti-mezes olasz fiú Michelisz győztes autója mellett. Fotó: Massimo Bettiol

– Jól működött az autó, egy hónapja voltunk itt tesztelni, aminek volt eredménye – nyilatkozta a futamgyőztes Michelisz, akinek az autója mellett a római futballisten, Francesco Totti meze is feltűnt egy kisfiú jóvoltából. – Nagyon örülök, hogy sikerült sok pontot szerezni az újabb győzelemmel, ráadásul a csapatnak is nagyszerű nap ez a mai, hiszen az első két helyen jöttünk be. Nem volt csapatutasítás, Mikel próbált nyomás alá helyzeni, én pedig igyekeztem védeni a pozíciómat. Néha összedolgozunk, néha viszont harcolnunk kell egymással, ez sosem egyszerű.

Michelisz az idény mindhárom eddigi hétvégéjén dobogón állt, kétszer megnyerte az időmérőt, és már két futamgyőzelmet aratott. Bombaformában és éllovasként érkezik a Hungaroringre, ugyanis a következő hétvégén (június 17–18.) Magyarországon rendezik a TCR World Tour negyedik fordulóját.

Borítókép: Michelisz Norbert másodjára a dobogó tetején idén (Fotó: Massimo Bettiol)