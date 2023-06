Zámbó Sándor, Bognár György, Mészöly Géza: a Lázár Lovaspark is ott lesz a Tippmix Minifoci MK-n

Vasárnap Csepelen folytatódik a négy állomásból és a nagydöntőből álló Tippmix Minifoci Magyar Kupa. A fővárosi helyszínen – amely a minifutball válogatott bázisa is – remek csapatok lesznek, így kiváló torna várható. A Tippmix Minifoci MK csepeli állomásáról a Lázár Lovaspark csapatát mutatjuk be.

A több korábbi nagypályás ikon mellett sikeres futsal- és minifoci-játékosok szerepelnek a baráti társaságban, amelynek az alapítója a csapatvezető, Fehér Károly c. egyetemi tanár. A csapat Mező FC néven 1980-ban alakult.

A jogelőd Madridban az I. Kispályás Bajnokcsapatok Európa Kupáján bronzérmet nyert. Az együttes az eredményei alapján Magyarország legjobbjai közė tartozik. A magyar és a nemzetközi labdarúgás kiemelkedő személyiségei Zámbó Sándor, Bognár György, Urbán Flórián, Mészöly Géza, Juhár Tamás egykor a Lázár Lovaspark csapatában játszott, és öregbítette az együttes jó hírét. Ők közel 180-szor játszottak a magyar nemzeti válogatottban. A 2010-ben újjáalakult csapat mintegy száz mérkőzésen - hármat kivéve, amikor a döntőben büntetőkkel maradt alul – veretlen.

Érdekesség, hogy információk szerint Dvéri Zsolt is játszani fog a Tippmix Minifoci Magyar Kupán, miként az Újpest Futsal csapatának idei edzője, Németh Péter is.

Több korábbi nagypályás, olimpiai, futsal- és minifoci nemzeti válogatott is tagja a csapatnak.

Nagy esélyes a Lázár Lovaspark. Fotó : Peka Roland

– Nagyon örülök, hogy végre elindulhatunk az országos Minifutball Szövetség versenyein. A csepeli Magyar Kupa-állomás mellett a balatonszárszói Balaton Touron is részt veszünk, és nagyon remélem, hogy az idei nyári szezon mellett további minifoci-versenyeken is el tudunk majd indulni. Külön kiemelném azt a magas színvonalú tájékoztatást, melyet a szervezettől kapunk, mind e-mailben, mind a közösségi médiában. A csepeli Magyar Kupa-fordulóra igyekszünk olyan csapattal érkezni, hogy a torna szintjét emelni tudjuk. A keretet is úgy állítom össze, hogy először mindig azt nézem meg, milyen ember, és csak utána, hogy milyen játékos az illető. Sok sikert kívánok valamennyi csapatnak! – mondta megkeresésünkre Fehér Károly csapatvezető, aki a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Magyar Lovasszövetség kommunikációs igazgatója, elnöki főtanácsadója.

Nem a véletlen műve, hogy szinte mindenkinek ismerős a Lázár Lovaspark neve az országban,

ki ne ismerné ugyanis a Lázár fivéreket. Lázár Zoltán kilencszeres fogathajtó világbajnok, míg Lázár Vilmos 12-szeres kettesfogathajtó-világbajnok.

Borítókép: A Lázár Lovaspark Team is ott lesz Csepelen (Fotó: Peka Roland)