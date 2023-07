A DVTK tulajdonosa telt házat akar és többet, mint a sima bennmaradás

A DVTK labdarúgócsapata többszöri nekifutásra került vissza az élvonalba, és természetesen szeretne is ott maradni. Ennek érdekében alaposan megerősített csapat áll Kuznyecov Szergej vezetőedző rendelkezésére, elsősorban légiósok érkeztek Diósgyőrbe. A klub honlapján dr. Magyar Mátyás klubtulajdonos részletesen beszélt a csapat helyzetéről és céljairól.

– Azt nem merném most még kijelenteni, hogy készen vagyunk, mert az a következő hetek és hónapok egyik legfontosabb feladata lesz, hogy csapattá kovácsolódjanak azok a játékosok, akik most Diósgyőrben futballoznak – kezdte Molnár Mátyás. – Reális és elérhető célokat tűztünk ki magunk elé, ennek megfelelően alakítottuk ki a szakmai stábot és a játékoskeretet, és ennek megfelelően rendeltük hozzá a forrásokat is. Ahhoz képest, hogy osztályt váltottunk, és sok új játékos érkezett a csapathoz, nem gondolom, hogy készen állunk, de összességében jól állunk. Ügyeltünk arra, hogy lehetőség szerint minél korábban álljon össze a véglegesnek tekinthető keret. Ezt nagyrészt elértük, kilencven százalék fölött vagyunk. A szakmai stáb arról tájékoztatott, hogy a terveknek megfelelően állunk, így nyugodtak vagyunk.

Forrás: Dvtk.eu

Az interjúban szóba került az is, hogy elsősorban külföldi játékosok érkeztek a keretbe annak ellenére, hogy a klub több magyar játékossal is tárgyalt. A tulajdonos erre így reagált:

– Valóban, nagyon-nagyon szerettünk volna magyar játékost is igazolni, és nincs is kizárva, hogy ez még idén sikerülni fog. A realitás azonban most az, és a piaci viszonyok is ezt diktálják, hogy egy hasonló minőségű szerződéssel rendelkező magyar játékos éves szinten minimum a háromszorosába kerül, mint egy szabadon igazolható külföldi. Ez egy nagyon komoly különbség olyankor, amikor van egy szigorúan meghatározott költségvetés, és nem korlátlanok az anyagi források. Az is igaz, hogy egy magyar labdarúgót könnyebb leinformálni, és kisebb a hibázási lehetőség, de akiket igazoltunk, azokat sem egy-egy hirtelen ötlettől vezérelve hoztuk, hanem alaposan feltérképeztük őket, és csak ezt követően döntöttünk. Nyilván mi sem vagyunk tévedhetetlenek, valószínűleg az új igazolásainkból nem mindenki fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket.