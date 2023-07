Egy extravagáns nő az egymásnak feszülő óriások között + videó

A Continental Tour Gold sorozatba tartozó viadal mai sajtótájékoztatóján Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára hangsúlyozta: a magyar sport történelemkönyvében 2023 kiemelt év lesz a sportág miatt, hiszen Budapesten rendezik meg Magyarország legnagyobb sporteseményét, az atlétikai világbajnokságot. Jelezte, hogy a Gyulai Memorial a vb előtti egyik utolsó kvalifikációs lehetőség, úgyhogy remek verseny várható. Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke elmondta, hogy a jövőben is valószínűleg Székesfehérváron rendezik meg a Gyulai Memorialt.

Az idei viadalon akad olyan szám, amelyben a mezőny alighanem erősebb lesz, mint a vb-döntőé, ennek pedig az a magyarázata, hogy a világbajnokságon nemzetenként legfeljebb négyen indulhatnak – alapesetben hárman, de a címvédők szabad kártyát kapnak –, nálunk viszont nincs ilyen korlátozás. S ebből adódóan férfisúlylökésben az amerikaiak „tömeges” jelenléte miatt különleges sztárparádé lesz, amint azt Spiriev Attila, a verseny sportigazgatója kiemelte.

Egymás ellen Ryan Crouser és Joe Kovacs, azaz Kovács „Józsi”

Az indulók között találjuk a kétszeres olimpiai bajnok, világcsúcstartó Ryan Crousert, s dobókörbe lép honfitársa, a magyar származású, kétszeres világbajnok Joe Kovacs is, akinek a nagyszülei 1956-ban emigráltak a tengerentúlra. Tavaly számos itthon élő rokona látogatott el Székesfehérvárra drukkolni neki, és ma is számíthat rájuk. S „Kovács Józsi” ma elárulta, hogy a vb után ő megy rokonlátogatásra haza a Vas megyei Szentpéterfára. Férfisúlylökésben amúgy láthatjuk a 2017-es világbajnok új-zélandi Tom Walsht, a 2022-es vb-3. amerikai Josh Awotundét és a 2022-es Európa-bajnok horvát Filip Mihaljevicot is.

Joe Kovacs a tavalyi Gyulai István Memorialon Fotó: MTI Vasvári Tamás

Férfidiszkoszvetésben a világranglista első hat helyezettje indul, közöttük az olimpiai címvédő svéd Daniel Stahl és a regnáló világbajnok szlovén Kristjan Ceh. Férfi 200 méteren rajthoz áll a még csak 19 éves amerikai Erriyon Knighton, aki két éve Székesfehérváron indult először nemzetközi versenyen, ma pedig már a világ legjobbjai között jegyzik. A tehetségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy megdöntötte Usain Bolt korosztályos világcsúcsait, s néhány napja ő nyerte meg az amerikai bajnokságot (19,72 mp).

Harmincöt hazai atléta is megméreti magát

Női 100 méteren mind a hat külföldi indulónak 10,90 másodpercen belüli egyéni csúcsa van – illusztris társaságban futhat a magyar csúcstartó Takács Boglárka (11,14 mp) –, de közülük is ki kell emelni az amerikai válogatón 10,82-vel győztes, az előfutamában 10,71-et repesztő Sha’Carri Richardsont. Az extravagáns futónő imád a középpontban lenni, a döntő előtt látványos mozdulattal dobta le a parókáját. A tokiói olimpián az egyik nagy esélyes lett volna, ám előtte marihuánafogyasztáson kapták, így el sem indulhatott. Richardson az idei világranglistán a második, és az első helyezett is itt lesz, a jamaicai Shericka Jackson neve mellett 10,65-ös idő áll, ám ő most 200 méteren indul.

A Gyulai István Memorialon 35 hazai versenyző szerepel, zömében olyanok, akik a vb-n is szeretnének indulni, de még nem biztos a részvételük. Vb-bronzérmes kalapácsvetőnk, Halász Bence és a női 100 méter gáton Eb-ezüstérmes Kozák Luca már régen teljesítette a nevezési szintet, s utóbbi most tesztelheti, mire megy a világcsúcstartó nigériai Tobi Amusan ellen.

A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj programja és a versenyszámok rajtlistája ITT tekinthető meg.

Borítókép: Sha’Carri Richardson élvezi a rivaldafényt (Fotó: EPA/Noushad Thekkayil)