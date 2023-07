Tündéri: a Pérez balesete miatt síró kisfiút kiengesztelte a Red Bull + videó

Sergio Pérez nemcsak a Red Bullnak okozott bánatot azzal, hogy az első hungaroringi szabadedzésen a falhoz csapta az autóját, hanem a lelátókon ülő egyik kisfiúnak is, aki egyenesen sírni kezdett a történtek láttán. Az elkeseredett szurkoló a televíziós közvetítésben is helyet kapott, így Pérez is értesült róla, micsoda szívfájdalmat okozott. Kárpótlásképp a konstruktőri címvédő alakulat meginvitálta a kisfiút (és természetesen az édesapját) a garázsába, ahol életre szóló élményben volt része: a mexikói pilótával és Christian Horner csapatfőnökkel is kezet foghatott. Pedig látszólag csak félig-meddig volt az istálló szurkolója: a Red Bull-os baseballsapkája mellett az Alpha Tauri logójával ellátott póló volt rajta.

Sergio Perez and Red Bull Racing turn this young fan's tears into big smiles with a special paddock invitation 🥹💙 #HungarianGP #F1 @redbullracing @SChecoPerez pic.twitter.com/VCs3NYHNWD — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

