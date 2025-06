A meglepetések éjszakája a klub-vb-n: a Dortmund megszenvedett Ádám Martin korábbi csapata ellen

A német Borussia Dordmund a dél-koreai Ulszan Hyundai, a brazil Fluminense dél-afrikai Mamelodin ellen lépett pályára az F-csoport utolsó fordulójában szerda este a klubvilágbajnokságon. Az már az utolsó forduló előtt eldőlt, hogy Ádám Martin egykori csapata, az Ulszan Hyundai biztosan búcsúzik a klubvilágbajnokság küzdelmeitől. Az első két helyről a Fluminense és a Borussia Dortmund várták az utolsó fordulót 4-4 ponttal, de a Mamelodinnak (3 pont) is még meg volt minden esélye a továbbjutásra, hiszen ha a zárófordulóban legyőzi a Fluminensét, 6 ponttal egészen biztosan az első két hely valamelyikén végeznek. A brazilok és a németek számára egy esetleges döntetlen is biztos továbbjutást jelentett volna.

A Borussia Dortmund Svensson góljával nyert az Ulszan ellen a klubvilágbajnokságon. Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHAEL REAVES

A Dortmund kezdőcsapata:

Az Ulszan kezdője:

A Borussia Dortmund egyértelműen a mérkőzés esélyeseként lépett pályára az Ulszan ellen. Ennek megfelelően be is kezdett a Borussia, számos helyzetet alakítottak ki a dél-koreai kapu előtt. Serhou Guirassy egymaga négy gólt is szerezhetett volna, de Cso Hjonu mintha megbabonázta volna a guineai támadót, ha pedig a dél-koreai kapus nem ért oda időben, az Ulszan védői blokkoltak.

Az ivószünet után, a 36. percben a németek tértek vissza frissebben a pályára, aminek gyorsan meg is lett az eredménye, Jobe Bellingham remek passza után Daniel Svensson volt eredményes. A svéd középpályás egy lapos lövéssel járt túl Cso Hjonu eszén 1–0.

A fordulást követően változott a játékképe, a németek mintha belekényelmesedtek volna a mérkőzésbe, a dél-koreaiak pedig magukra találtak, azonban nagyobb helyzet sokáig egyik kapu előtt sem alakult ki.

A 83. percben Yan Couto zárhatott volna le minden kérdést, azonban a bal alsó sarokba tartó lövését Hjonu védte. A 33 éves kapus élete mérkőzését játszotta ma este.

Több gól már nem született a találkozón, így a Dortmund 1-0-ra nyert, és csoportelsőként jutott tovább a legjobb 16 közé a klub-vb-n.

A csoport másik mérkőzése, a Mamelodi–Fluminense összecsapás 0-0-val zárult, így a BVB mellett a brazilok jutottak tovább nyolcaddöntőbe.

A német és a brazil csapat az E-csoport két továbbjutójával találkozik a legjobb 16 között: a Fluminense június 30-án Charlotte-ban, a Dortmund július 2-án Atlantában játssza a nyolcaddöntőjét.

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ, F-CSOPORT

Borussia Dortmund (német)–Ulszan (dél-koreai) 1-0 (1-0) (Svensson 36.)

Mamelodi (dél-afrikai)–Fluminense (brazil) 0-0 (0-0)



A C csoport végeredménye: 1. Dortmund 7 pont, 2. Fluminense 5, 3. Mamelodi 4, 4. Ulszan 1 Továbbjutott: a Dortmund és a Fluminense